Mulher é morta a facadas durante suposto encontro amoroso na Serra

Mulher é morta em Planalto Serrano Crédito: Álvaro Guaresqui

Uma mulher, identificada como Eliana do Nascimento, foi morta a facadas na noite desta sexta-feira (12) em uma casa da Rua Santa Catarina, no bairro Planalto Serrano, na cidade da Serra. O principal suspeito do crime, segundo a polícia, é o morador da casa, um homem idoso com o qual a vítima mantinha um relacionamento, de acordo com os vizinhos. Ele teria fugido após o crime.

De acordo com apuração do repórter Álvaro Guaresqui, para a TV Gazeta, que esteve no local, a mulher, que tinha 45 anos, não morava na residência. Os vizinhos contaram que a casa dela também fica no bairro, mas que a vítima costumava passar alguns dias na companhia do homem.

Os moradores disseram ainda que o suspeito já era idoso, tinha dificuldades de locomoção e que o homem e a mulher bebiam constantemente, mas não causavam problemas na vizinhança.

TV Gazeta, a À reportagem da, a Polícia Militar afirmou que o crime aconteceu no quintal da casa do suspeito. Segundo a PM, o irmão do suspeito acionou a polícia informando a morte, no entanto, afirmou que não viu o crime acontecendo, pois estava no quarto. Nem ele nem os familiares da vítima quiseram conversar com a equipe de reportagem.

Segundo a PM, o irmão disse à polícia que o suspeito contou para ele que tinha matado a mulher no quintal da casa e fugiu em seguida. Os policiais perguntaram se o casal brigava muito, o irmão do idoso informou que os dois bebiam bastante, que constantemente se ameaçavam e em algumas situações partiam para agressões. Os nomes deles não foram informados pela polícia.

Demandada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.