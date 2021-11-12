Dois suspeitos de tentativa de assassinato são presos em Cariacica

Dois suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio que ocorreu na última segunda-feira (8), na região de Santa Rosa, no bairro Flexal I, em Cariacica , foram presos em flagrante na terça-feira (9). A prisão foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta (12).

Segundo a corporação, os homens, de 24 e 29 anos, foram localizados no mesmo bairro onde o crime aconteceu, e um terceiro suspeito, de 26 anos, até então sem envolvimento na tentativa de homicídio, estava com eles e também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Os nomes dos três não foram informados pela polícia.

A Polícia Civil informou que, na casa onde os três suspeitos foram presos, os policiais apreenderam crack, maconha e pinos de cocaína, além de munições, touca ninja e duas pistolas. Uma das armas tinha carregador prolongado com capacidade para 30 disparos e era frequentemente exposta em vídeos publicados nas redes sociais pela associação criminosa que atua na região.

Material apreendido com suspeitos de envolvimento em tentativa de homicídio em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com o delegado Eduardo Khaddour, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, outros dois homens que também participaram da tentativa de homicídio já foram identificados. Para ele, a ação policial ocorreu de forma ágil.

"A tentativa de homicídio foi no dia 8, às 23h. Já às 11h do dia seguinte (9), detivemos os três suspeitos e realizamos as apreensões. Eles foram autuados em flagrante por tráfico, sendo que dois deles também por tentativa de homicídio. A razão do crime foi a disputa territorial pelo controle do tráfico em Santa Rosa", explicou Khaddour.

"No dia 8 eles invadiram uma casa, arrombando a porta da cozinha. A pessoa que seria o alvo correu e pulou pela janela, tendo sido atingida por disparos nas costas e na coxa. Apesar disso, ela conseguiu entrar em um ônibus e ir para o hospital" Eduardo Khaddour - Delegado titular da DHPP de Cariacica

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira, o delegado Eduardo Khaddour explicou que os criminosos não confessaram os crimes. "Na presença dos advogados, preferiram se manter em silêncio. Todos eles já eram investigados em outros inquéritos", acrescentou.