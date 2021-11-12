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Crime em Flexal I

Dois suspeitos de tentativa de assassinato são presos em Cariacica

Segundo a Polícia Civil, motivação do crime, que aconteceu na última segunda (8) na região de Santa Rosa, tem relação com a disputa pelo tráfico de drogas
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

12 nov 2021 às 16:19

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 16:19

Dois suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio que ocorreu na última segunda-feira (8), na região de Santa Rosa, no bairro Flexal I, em Cariacica, foram presos em flagrante na terça-feira (9). A prisão foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta (12).
Segundo a corporação, os homens, de 24 e 29 anos, foram localizados no mesmo bairro onde o crime aconteceu, e um terceiro suspeito, de 26 anos, até então sem envolvimento na tentativa de homicídio, estava com eles e também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Os nomes dos três não foram informados pela polícia.
A Polícia Civil informou que, na casa onde os três suspeitos foram presos, os policiais apreenderam crack, maconha e pinos de cocaína, além de munições, touca ninja e duas pistolas. Uma das armas tinha carregador prolongado com capacidade para 30 disparos e era frequentemente exposta em vídeos publicados nas redes sociais pela associação criminosa que atua na região.
Cariacica
Material apreendido com suspeitos de envolvimento em tentativa de homicídio em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil
De acordo com o delegado Eduardo Khaddour, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, outros dois homens que também participaram da tentativa de homicídio já foram identificados. Para ele, a ação policial ocorreu de forma ágil.
"A tentativa de homicídio foi no dia 8, às 23h. Já às 11h do dia seguinte (9), detivemos os três suspeitos e realizamos as apreensões. Eles foram autuados em flagrante por tráfico, sendo que dois deles também por tentativa de homicídio. A razão do crime foi a disputa territorial pelo controle do tráfico em Santa Rosa", explicou Khaddour.
"No dia 8 eles invadiram uma casa, arrombando a porta da cozinha. A pessoa que seria o alvo correu e pulou pela janela, tendo sido atingida por disparos nas costas e na coxa. Apesar disso, ela conseguiu entrar em um ônibus e ir para o hospital"
Eduardo Khaddour - Delegado  titular da DHPP de Cariacica
Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira, o delegado Eduardo Khaddour explicou que os criminosos não confessaram os crimes. "Na presença dos advogados, preferiram se manter em silêncio. Todos eles já eram investigados em outros inquéritos", acrescentou.
Os três homens foram presos em flagrante e estão no Centro de Triagem de Viana aguardando audiência de custódia, que aconteceria no dia 10, mas, segundo o delegado, foi adiada pelo Judiciário e ainda não foi realizada.

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