Mulher é seguida pelo ex, agredida e salva pela Guarda de Viana

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de agredir uma mulher nesta quinta-feira (11), no bairro Canaã, em Viana. A vítima, ex-namorada do indivíduo, estava dentro de um ônibus e sendo seguida por ele.
Quando a mulher desceu do coletivo, o ex-namorado a forçou a entrar dentro do carro dele, a jogou no chão, conseguiu que ela entrasse e deu mordidas nela.
Populares viram a movimentação e acionaram a Guarda de Viana, que seguiu o carro e conseguiu prender o homem. Ele foi preso, passou a noite na delegacia de plantão da mulher e levado para o presídio na manhã desta sexta-feira (12).
A reportagem da TV Gazeta questionou o homem se ele realmente teria agredido a mulher. Ele respondeu que queria ver as mensagens no telefone dela, pois estava com ciúmes e afirmou: "Eu só joguei ela no chão e mordi ela".
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta