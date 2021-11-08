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Em Teixeira de Freitas

Marido suspeito de matar mulher na Serra é preso no interior da Bahia

A doméstica Neuza Ribeiro Santos, de 45 anos, morreu no último sábado (6) em decorrência de agressões sofridas dias antes na própria casa em Nova Almeida
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 nov 2021 às 20:20

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 20:20

Suspeito de ter matado Neuza Ribeiro Santos, de 45 anos, o companheiro da doméstica — um homem de 44 anos — foi preso nesta segunda-feira (8), no interior da Bahia. A vítima morreu no último sábado (6), três dias após ter sido brutalmente agredida pelo companheiro na própria casa, em Nova Almeida, na Serra. O nome do homem não foi informado pela polícia.
Neuza Ribeiro Santos, de 45 anos, a empregada doméstica brutalmente agredida na Serra
Neuza Ribeiro Santos, de 45 anos, era doméstica e morreu após ser agredida pelo marido Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o mandado de prisão temporária foi cumprido na cidade de Teixeira de Freitas (BA), com o apoio da polícia baiana. O detido será encaminhado para Vitória, onde passará por procedimentos de praxe e, posteriormente, será conduzido para o Centro de Triagem de Viana.
Responsável pelo sistema prisional capixaba, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o suspeito não havia dado entrada nos presídios do Estado até a noite desta segunda-feira. A prisão temporária é válida por cinco dias, prorrogáveis por igual período.

SUSPEITO SE APRESENTOU ESPONTANEAMENTE, DIZ PC

De acordo com a delegada à frente do caso, Raffaella Almeida, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), o suspeito se entregou espontaneamente à Polícia na cidade baiana. "A polícia na Bahia ligou afirmando que o autor estava na delegacia, até porque já estava percebendo que estávamos no encalço dele e que a prisão iria acontecer de uma forma ou outra. Mas eu já tinha representado pela prisão temporária dele e pedimos para segurá-lo. Então enviamos o mandado de prisão e a PC baiana deu cumprimento", afirmou em coletiva de imprensa realizada nesta tarde (9).
"Há indícios suficientes para apontá-lo como autor. Inclusive, informalmente ele confessou o crime, tentando desqualificar a figura da vítima para justificar o que fez. Ele disse que 'tinha descoberto uma traição', o que jamais justificaria, mesmo se fosse verdade"
Raffaella Almeida - Delegada
Segundo a autoridade policial, o mandado cumprido é de prisão temporária por estar no curso das investigações, mas, assim que for concluído o inquérito, haverá pedido de conversão em prisão preventiva. "Há indícios de que o autor seja usuário de álcool e drogas. Talvez ele estivesse sob efeito de substância e tenha tomado essa postura por já ser uma pessoa violenta. Os parentes dizem que ele era assim desde o início do relacionamento, quando percebiam Neuza machucada. Mas ela retomava o relacionamento em seguida", disse.
Prisão de suspeito de feminicídio - caso Neuza
Os delegados José Darcy Arruda e Raffaella Almeida comentaram sobre o feminicídio Crédito: Polícia Civil

RELEMBRE O CASO

As agressões que Neuza Ribeiro Santos, de 45 anos, sofreu aconteceram durante a noite da última quarta-feira (3), dentro da casa onde ela morava, localizada no bairro Nova Almeida, na Serra. Desde o início, segundo a Polícia Militar, o principal suspeito era o companheiro dela, um produtor rural.
Ainda de acordo com a PM, a empregada doméstica foi atingida com golpes na cabeça com um pedaço de maneira ou uma barra de ferro. Pouco depois, o filho dela recebeu uma mensagem enviada pelo telefone da mãe, com os seguintes dizeres: "Estou morrendo. Preciso de ajuda, venha me socorrer".
Após ser resgatada ensaguentada no quarto pelo parente, Neuza foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde ficou internada em estado gravíssimo e respirando por aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), até o último sábado (6), quando faleceu.
Em entrevista dada à TV Gazeta durante o enterro, Tiago Ribeiro Santos – filho mais novo da vítima – disse que a família já havia alertado Neuza do comportamento agressivo do companheiro. Com o casamento marcado para março, ele afirmou que perder a mãe foi "o momento mais triste da vida".

Atualização

09/11/2021 - 6:20
Uma coletiva de imprensa sobre a prisão do suspeito foi realizada pela Polícia Civil nesta terça-feira (9). O texto foi atualizado com falas da delegada Raffaella Almeida, à frente do caso.

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