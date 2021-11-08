Marido suspeito de matar mulher na Serra é preso no interior da Bahia

Neuza Ribeiro Santos, de 45 anos, era doméstica e morreu após ser agredida pelo marido Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo , o mandado de prisão temporária foi cumprido na cidade de Teixeira de Freitas (BA), com o apoio da polícia baiana. O detido será encaminhado para Vitória, onde passará por procedimentos de praxe e, posteriormente, será conduzido para o Centro de Triagem de Viana.

Responsável pelo sistema prisional capixaba, a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ) informou que o suspeito não havia dado entrada nos presídios do Estado até a noite desta segunda-feira. A prisão temporária é válida por cinco dias, prorrogáveis por igual período.

SUSPEITO SE APRESENTOU ESPONTANEAMENTE, DIZ PC

De acordo com a delegada à frente do caso, Raffaella Almeida, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), o suspeito se entregou espontaneamente à Polícia na cidade baiana. "A polícia na Bahia ligou afirmando que o autor estava na delegacia, até porque já estava percebendo que estávamos no encalço dele e que a prisão iria acontecer de uma forma ou outra. Mas eu já tinha representado pela prisão temporária dele e pedimos para segurá-lo. Então enviamos o mandado de prisão e a PC baiana deu cumprimento", afirmou em coletiva de imprensa realizada nesta tarde (9).

"Há indícios suficientes para apontá-lo como autor. Inclusive, informalmente ele confessou o crime, tentando desqualificar a figura da vítima para justificar o que fez. Ele disse que 'tinha descoberto uma traição', o que jamais justificaria, mesmo se fosse verdade" Raffaella Almeida - Delegada

Segundo a autoridade policial, o mandado cumprido é de prisão temporária por estar no curso das investigações, mas, assim que for concluído o inquérito, haverá pedido de conversão em prisão preventiva. "Há indícios de que o autor seja usuário de álcool e drogas. Talvez ele estivesse sob efeito de substância e tenha tomado essa postura por já ser uma pessoa violenta. Os parentes dizem que ele era assim desde o início do relacionamento, quando percebiam Neuza machucada. Mas ela retomava o relacionamento em seguida", disse.

Os delegados José Darcy Arruda e Raffaella Almeida comentaram sobre o feminicídio Crédito: Polícia Civil

RELEMBRE O CASO

As agressões que Neuza Ribeiro Santos, de 45 anos, sofreu aconteceram durante a noite da última quarta-feira (3), dentro da casa onde ela morava, localizada no bairro Nova Almeida, na Serra. Desde o início, segundo a Polícia Militar , o principal suspeito era o companheiro dela, um produtor rural.

Ainda de acordo com a PM, a empregada doméstica foi atingida com golpes na cabeça com um pedaço de maneira ou uma barra de ferro. Pouco depois, o filho dela recebeu uma mensagem enviada pelo telefone da mãe, com os seguintes dizeres: "Estou morrendo. Preciso de ajuda, venha me socorrer".

Após ser resgatada ensaguentada no quarto pelo parente, Neuza foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde ficou internada em estado gravíssimo e respirando por aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), até o último sábado (6), quando faleceu.

Em entrevista dada à TV Gazeta durante o enterro, Tiago Ribeiro Santos – filho mais novo da vítima – disse que a família já havia alertado Neuza do comportamento agressivo do companheiro. Com o casamento marcado para março, ele afirmou que perder a mãe foi "o momento mais triste da vida".

Atualização Uma coletiva de imprensa sobre a prisão do suspeito foi realizada pela Polícia Civil nesta terça-feira (9). O texto foi atualizado com falas da delegada Raffaella Almeida, à frente do caso.