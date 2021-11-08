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Morte em Guarapari

"Crianças estavam sujas de sangue", relata mulher após feminicídio no ES

Filhos presenciaram a morte da mãe dentro de um carro neste sábado (6). Mulher que ficou com os meninos após o crime conta o que viu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2021 às 07:36

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 07:36

Mulher é morta a golpes de facão dentro de carro em Guarapari
Mulher é morta a golpes de facão dentro de carro em Guarapari Crédito: Internauta
"Crianças estavam sujas de sangue", relata mulher após feminicídio no ES
O homem de 36 anos preso suspeito de matar a esposa, de 30 anos, a facadas em Guarapari tentou enganar a polícia e disse que a mulher tinha se ferido durante uma tentativa de assalto. A versão do suspeito foi desmentida por testemunhas. O assassino foi detido no local e transferido para um presídio na manhã deste domingo (7). Os filhos da vítima presenciaram o crime e estavam sujos de sangue.
O crime aconteceu dentro de um carro, no bairro Nova Guarapari, na tarde de sábado (6). Edilaine Bernardo Franco foi morta pelo marido Anderson de Deus Santos, na frente dos filhos, dois meninos de 2 e 5 anos.
Uma mulher, que não quis ser identificada, ficou com as crianças até a chegada da família. Ela relatou que os meninos estavam sujos de sangue e que o filho mais velho estava em choque. Segundo ela, o menino não se lembrava do próprio nome e, do pouco que falava, repetia que não tinha sido culpa dele.
Mulher que ajudou crianças após feminicídio em Guarapari
Mulher que ajudou crianças após feminicídio em Guarapari Crédito: Fernando Estevão
“As crianças estavam sujas de sangue. O mais velho ficou em estado de choque e não mal conseguia falar. Ele estava muito abalado e repetia 'não foi culpa minha, não foi minha culpa'. A cena com o rosto daquelas crianças não vai sair da minha mente”, relatou a mulher.

TENTATIVA DE ASSALTO

Um caminhoneiro, que não quis ser identificado, contou que viu Anderson esfaquear a mulher em uma rua com pouco movimento. Ao presenciar o crime, ele pediu socorro e moradores se mobilizaram.
O assassino, então, teria entrado no carro com a mulher e com as duas crianças. O veículo acabou o combustível na Avenida Meaípe, e ele foi abordado por uma equipe da Polícia Militar.
Anderson de Deus Santos confessou à polícia que matou a esposa
Anderson de Deus Santos confessou à polícia que matou a esposa Crédito: Fernando Estevão
Aos militares, ele teria dito que eles tinham sido vítimas de uma tentativa de assalto e que estava socorrendo a esposa. As testemunhas, no entanto, contaram o que tinham visto e o suspeito foi preso em flagrante. Em depoimento, ele confessou o assassinato.
Os dois meninos foram entregues para familiares. O corpo de Edilaine foi periciado e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
O homem foi preso em flagrante e autuado por feminicídio majorado, pelo crime ter acontecido na frente dos dois filhos da vítima. Ele foi encaminhado para o presídio na manhã deste domingo (7).
Com informações do G1/ES

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