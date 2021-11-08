Mulher é morta a golpes de facão dentro de carro em Guarapari Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. "Crianças estavam sujas de sangue", relata mulher após feminicídio no ES

O crime aconteceu dentro de um carro, no bairro Nova Guarapari, na tarde de sábado (6). Edilaine Bernardo Franco foi morta pelo marido Anderson de Deus Santos, na frente dos filhos, dois meninos de 2 e 5 anos.

Uma mulher, que não quis ser identificada, ficou com as crianças até a chegada da família. Ela relatou que os meninos estavam sujos de sangue e que o filho mais velho estava em choque. Segundo ela, o menino não se lembrava do próprio nome e, do pouco que falava, repetia que não tinha sido culpa dele.

Mulher que ajudou crianças após feminicídio em Guarapari Crédito: Fernando Estevão

“As crianças estavam sujas de sangue. O mais velho ficou em estado de choque e não mal conseguia falar. Ele estava muito abalado e repetia 'não foi culpa minha, não foi minha culpa'. A cena com o rosto daquelas crianças não vai sair da minha mente”, relatou a mulher.

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TENTATIVA DE ASSALTO

Um caminhoneiro, que não quis ser identificado, contou que viu Anderson esfaquear a mulher em uma rua com pouco movimento. Ao presenciar o crime, ele pediu socorro e moradores se mobilizaram.

O assassino, então, teria entrado no carro com a mulher e com as duas crianças. O veículo acabou o combustível na Avenida Meaípe, e ele foi abordado por uma equipe da Polícia Militar

Anderson de Deus Santos confessou à polícia que matou a esposa Crédito: Fernando Estevão

Aos militares, ele teria dito que eles tinham sido vítimas de uma tentativa de assalto e que estava socorrendo a esposa. As testemunhas, no entanto, contaram o que tinham visto e o suspeito foi preso em flagrante. Em depoimento, ele confessou o assassinato.

Os dois meninos foram entregues para familiares. O corpo de Edilaine foi periciado e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

O homem foi preso em flagrante e autuado por feminicídio majorado, pelo crime ter acontecido na frente dos dois filhos da vítima. Ele foi encaminhado para o presídio na manhã deste domingo (7).