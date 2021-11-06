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Mulher é morta a golpes de facão na frente dos filhos em Guarapari

O crime aconteceu no final da tarde deste sábado e, segundo a PM, foi presenciado pelos filhos da vítima, de 2 anos e 5 anos; suspeito foi detido
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 nov 2021 às 18:26

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 18:26

Mulher é morta a golpes de facão dentro de carro em Guarapari
Mulher é morta a golpes de facão dentro de carro em Guarapari Crédito: Internauta
Uma mulher, identificada como Edilaine Bernardo Franco, de 30 anos, foi morta na tarde deste sábado (06), no bairro Nova Guarapari, em Guarapari. O crime foi registrado pela Polícia Militar às 16h28, e, segundo o boletim de ocorrência, foi presenciado pelos filhos da vítima, de 2 anos e 5 anos.
Segundo informações preliminares, moradores ligaram para o 190, após perceberem que uma mulher estava sendo agredida por um homem dentro de um Golf. Posteriormente, o acusado foi identificado como Anderson de Deus Santos, de 36 anos.
Quando os policiais localizaram o veículo, encontram a mulher já sem vida, com diversos ferimentos causados por golpes de facão. O suspeito foi detido e encaminhado ao DPJ.
Em nota, a Polícia Militar informou que "na tarde deste sábado (06), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência no bairro Nova Guarapari, onde um indivíduo estaria agredindo uma mulher no interior de um veículo. A equipe, de posse das informações conseguiu abordar o veículo, onde encontraram uma mulher em óbito vítima de golpes de facão. O autor do fato foi detido e encaminhado para a delegacia."
A corporação foi questionada a respeito da presença dos filhos da vítima no local do crime, mas ainda não esclareceu. 

POLÍCIA CIVIL

Na manhã deste domingo 97), a Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito foi conduzido para o plantão da Delegacia Regional de Guarapari e autuado em flagrante por feminicídio majorado, por ter sido praticado na frente dos filhos. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari. 

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