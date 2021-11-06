Para defender a mãe, filho esfaqueia padrasto em Cariacica

Um homem de 37 anos foi esfaqueado durante uma briga com o enteado, de 18 anos, no bairro Aparecida, Cariacica, na madrugada deste sábado (6). Segundo informações da Polícia Civil, o rapaz agiu para defender a mãe, que estava sendo agredida pelo companheiro.
O padrasto estava com uma tesoura e uma faca e os dois acabaram entrando em luta corporal. Mãe e filho se apresentaram espontaneamente à Delegacia Regional de Cariacica. Eles foram ouvidos e liberados após darem depoimentos.
A corporação informou que o homem de 37 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio contra o enteado e pelos crimes de ameaça e lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha contra a companheira, e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O nome dele não foi divulgado.