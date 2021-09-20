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Novo México

Casal é esfaqueado após reagir a assalto em Vila Velha

Eles foram socorridos pelo Samu e levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória; o suspeito não foi encontrado

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 11:55

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 set 2021 às 11:55
Hospital São Lucas
Vítimas foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 43 anos e uma mulher de 44 foram esfaqueados depois de reagirem a um assalto no bairro Novo México, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, o casal foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória. O suspeito não foi encontrado.
Segundo o registro feito pela polícia, o homem ficou ferido na cabeça, enquanto a mulher teve um ferimento em um dos dedos da mão. 
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal e orientou que as vítimas desse tipo de crime devem registrar a ocorrência, seja presencialmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online.

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