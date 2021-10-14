Briga entre primos termina com um deles esfaqueado em Cachoeiro

Um homem foi esfaqueado na noite desta quarta-feira (13), no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. Após ser levado para o hospital, ele contou para a polícia que o agressor é um primo dele.
Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi chamada para ir até a Santa Casa de Misericórdia porque um homem com feridas provocadas por golpes de faca havia dado entrada no hospital. O homem relatou aos policiais que o motivo da agressão foi um desentendimento antigo entre ele e o primo.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
A PC destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", diz o texto.