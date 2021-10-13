Moradores enfrentam fila para revisar valor do IPTU em Cachoeiro Crédito: Internauta

Moradores de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , amanheceram enfrentando fila para revisar o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que passou por um reajuste neste ano. A prefeitura organizou um mutirão, que vai até o dia 16 de novembro, e 144 senhas são distribuídas diariamente para os atendimentos.

Uma moradora, que não quis se identificar, gravou um vídeo mostrando o tamanho da fila na manhã desta quarta-feira (13), perto da Escola Municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários, onde acontece o mutirão.

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Segundo a moradora, com medo de não conseguir atendimento, algumas pessoas chegaram às 3h30. Após a distribuição das senhas, que ocorre às 8h, a fila se desfaz.

MUTIRÃO VAI ATÉ DIA 16 DE NOVEMBRO

A Prefeitura de Cachoeiro informou que o mutirão seguirá ocorrendo até 16 de novembro, na quadra da Escola Municipal Zilma Coelho Pinto (antiga campanha), no bairro Ferroviários, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h (exceto feriados).

A cota única ou a primeira parcela vence no próximo dia 15 (sexta-feira), mas a prefeitura informou que quem for atendido para fazer a revisão após o pagamento, poderá pedir a restituição do valor pago a mais ou optar pela dedução do valor no IPTU do ano que vem. Por dia, são distribuídas 144 senhas.

DESCONTOS DO IPTU 2021

A prefeitura divulgou que quem pagar o IPTU 2021 à vista terá 10% de desconto pela pontualidade (para os novos imóveis cadastrados, o desconto é de 30%), mais 90% de desconto na diferença de valor entre 2020 e 2021 (em razão do recadastramento), além de 10%, na Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos (TCDRS).