SML de Cachoeiro começa a funcionar em novo local nesta sexta (8)

Atual prédio do SML de Cachoeiro está sendo reformado Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

O atendimento do Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , está funcionando em novo endereço. A partir desta sexta-feira (8), todo o setor administrativo foi transferido para dependências anexas à 7ª Delegacia Regional, que fica no bairro BNH. A mudança é temporária, apenas enquanto o prédio atual do SML passa por reformas.

no novo endereço vai funcionar todo o atendimento e serão feitos os exames em pessoas vivas, já as necrópsias, continuam na Sala de Necropsia do prédio antigo até que a reforma aconteça dentro da sala. Quando isso acontecer, o serviço será transferido para uma sala, disponibilizada pela prefeitura, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Marbrasa. Segundo a Polícia Civil e serão feitos os exames em pessoas vivas, já as necrópsias, continuam na Sala de Necropsia do prédio antigo até que a reforma aconteça dentro da sala. Quando isso acontecer, o serviço será transferido para uma sala, disponibilizada pela prefeitura, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Marbrasa.

A PC explicou que o objetivo da mudança é dar melhores condições de trabalho aos servidores e maior conforto à população durante a reforma do prédio do SML. As obras estão em andamento e a previsão de conclusão é em janeiro de 2022.

AUMENTO DE PROFISSIONAIS

O SML de Cachoeiro atende toda a Região Sul do Espírito Santo e, por diversas vezes, foi alvo de reclamação por falta de médico legista para liberação dos corpos. Sobre isso, a Polícia Civil esclareceu que o efetivo da unidade será reforçado com novos profissionais que estão em fase de conclusão do Curso de Formação.

“A previsão é que os novos policiais civis assumam suas funções até novembro de 2021. Desta forma, 30 médicos legistas, 76 peritos oficiais criminais e 50 auxiliares de perícia médico-legal serão incorporados às equipes, contribuindo para a recomposição dos quadros da corporação”, informou a PC.