Falta de médico para liberar corpos no SML de Cachoeiro prejudica famílias

O Serviço Médico Legal (SML) de, no Sul do Estado, continua com problemas de falta de médicos legistas em alguns dias da semana. Sem o profissional que emite os laudos para liberação dos corpos, muitas vezes, as famílias precisam esperar pelo serviço no dia seguinte ou encaminhá-los para o Departamento Médico Legal de Vitória.