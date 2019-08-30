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Serviço

Falta de médico para liberar corpos no SML de Cachoeiro prejudica famílias

Sem o profissional, muitas vezes, as famílias precisam esperar pelo serviço no dia seguinte ou encaminhar os corpos para o Departamento Médico Legal de Vitória

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 22:21

Publicado em 

29 ago 2019 às 22:21
O Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, continua com problemas de falta de médicos legistas em alguns dias da semana. Sem o profissional que emite os laudos para liberação dos corpos, muitas vezes, as famílias precisam esperar pelo serviço no dia seguinte ou encaminhá-los para o Departamento Médico Legal de Vitória.
O serviço em Cachoeiro atende todos os municípios da região sul e desde o início do ano faltam peritos. Na escala para este mês, por exemplo, faltam médicos às terças e quartas-feiras, segundo o órgão.
Em fevereiro, o corpo de um ex-vereador de Marataízes, Ione Belarmino, que foi assassinado a tiros, precisou ir para o DML de Vitória e somente depois foi liberado para o enterro.
O QUE DIZ A POLÍCIA
A Polícia Civil disse, por meio de nota, que esse desfalque será resolvido com concurso público já previsto, em que serão ofertadas 173 vagas, sendo 15 para médico legista e 20 para auxiliar de perícia. Porém, não deu prazo para o processo.
Afirmou também que trabalha no desenvolvimento de um projeto que vai padronizar os serviços regionais de polícia técnico-cientítica, o que permitirá a descentralização de alguns laboratórios que hoje existem apenas na Grande Vitória.

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