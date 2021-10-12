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Sul do ES

Acidente de trânsito deixa quase 300 imóveis sem energia em Cachoeiro

Segundo a EDP, uma equipe já trabalha no local para restabelecer o serviço aos clientes afetados; acidente aconteceu na zona rural da cidade
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 out 2021 às 09:59

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 09:59

Poste em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul
Um acidente na madrugada desta terça-feira (12) deixou quase 300 imóveis sem energia em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo.
Segundo a EDP, concessionária de energia elétrica, um veículo derrubou um poste no Distrito de São Joaquim e pelo menos 280 clientes foram afetados. Uma equipe da empresa já trabalha no local. 
A reportagem demandou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, mas ainda não há informações sobre o acidente e se houve feridos. Assim que houver retorno, essa publicação será atualizada.

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