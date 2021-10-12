Acidente de trânsito deixa quase 300 imóveis sem energia em Cachoeiro

Segundo a EDP, concessionária de energia elétrica, um veículo derrubou um poste no Distrito de São Joaquim e pelo menos 280 clientes foram afetados. Uma equipe da empresa já trabalha no local.

A reportagem demandou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, mas ainda não há informações sobre o acidente e se houve feridos. Assim que houver retorno, essa publicação será atualizada.