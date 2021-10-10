Viatura da PM se envolve em acidente com carreta na BR 262, em Ibatiba

A viatura da PM seguia no sentido Brejetuba, quando se envolveu no acidente, por volta das 9 horas deste domingo (10). Segundo a corporação, a carreta seguia no sentido contrário da rodovia, quando a carroceria teria feito um “L” e atingido a viatura. Os quatro policiais foram levados ao Pronto Atendimento de Ibatiba, mas passam bem.