Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Viatura da PM se envolve em acidente com carreta na BR 262, em Ibatiba

Quatro policiais foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao PA da cidade; segundo a corporação, todos passam bem
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

10 out 2021 às 14:31

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 14:31

acidente
Colisão na BR 262, em Ibatiba Crédito: Leitor | A Gazeta
Quatro policiais militares foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) após se envolverem em um acidente de trânsito na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó capixaba.
A viatura da PM seguia no sentido Brejetuba, quando se envolveu no acidente, por volta das 9 horas deste domingo (10). Segundo a corporação, a carreta seguia no sentido contrário da rodovia, quando a carroceria teria feito um “L” e atingido a viatura. Os quatro policiais foram levados ao Pronto Atendimento de Ibatiba, mas passam bem.
Acionada, a Polícia Rodoviária Federal informou que uma via chegou a ficar interditada, funcionando em pare e siga, mas já foi liberada e o fluxo segue normalmente.
acidente
Acidente entre viatura da PM e carreta Crédito: Leitor | A Gazeta

Atualização

10/10/2021 - 3:45
A PRF prestou informações sobre o acidente e a matéria foi atualizada.

Veja Também

Vídeo: carro capota em acidente na BR 101, em Vila Velha

Carreta carregada com pedra de granito tomba na BR 259, em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Ibatiba trânsito Brejetuba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados