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Vídeo: carro capota em acidente na BR 101, em Vila Velha

Segundo a Polícia Rodoviária Federal e Eco101, não houve feridos na ocorrência; trecho chegou a ser parcialmente interditado

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 13:29

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

10 out 2021 às 13:29
Um veículo Chevrolet Onix capotou no quilômetro 315 da BR 101, em Vila Velha, na manhã deste domingo (10), após o condutor ter perdido o controle sobre o automóvel. O acidente aconteceu próximo ao Complexo Penitenciário de Xuri, no sentido Guarapari x Vitória, por volta das 11h30.
Segundo a Eco101, foi deslocada uma ambulância para o local, mas não houve feridos. Por conta do atendimento no local, uma faixa está interditada e o trânsito segue com desvio.
Testemunhas disseram que o acidente aconteceu após o motorista do veículo tentar ultrapassar um ônibus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), contudo, a causa do acidente ainda é desconhecida e o teste de etilômetro, aplicado ao motorista, teve resultado negativo.

Atualização

10/10/2021 - 3:41
A PRF prestou informações sobre a ocorrência e o texto foi atualizado.

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