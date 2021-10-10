Vídeo: carro capota em acidente na BR 101, em Vila Velha

Um veículo Chevrolet Onix capotou no quilômetro 315 da BR 101, em Vila Velha, na manhã deste domingo (10), após o condutor ter perdido o controle sobre o automóvel. O acidente aconteceu próximo ao Complexo Penitenciário de Xuri, no sentido Guarapari x Vitória, por volta das 11h30.
Segundo a Eco101, foi deslocada uma ambulância para o local, mas não houve feridos. Por conta do atendimento no local, uma faixa está interditada e o trânsito segue com desvio.
Testemunhas disseram que o acidente aconteceu após o motorista do veículo tentar ultrapassar um ônibus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), contudo, a causa do acidente ainda é desconhecida e o teste de etilômetro, aplicado ao motorista, teve resultado negativo.
Atualização
10/10/2021 - 3:41
A PRF prestou informações sobre a ocorrência e o texto foi atualizado.