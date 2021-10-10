Vídeo: carro capota em acidente na BR 101, em Vila Velha

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Segundo a Eco101, foi deslocada uma ambulância para o local, mas não houve feridos. Por conta do atendimento no local, uma faixa está interditada e o trânsito segue com desvio.

Testemunhas disseram que o acidente aconteceu após o motorista do veículo tentar ultrapassar um ônibus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), contudo, a causa do acidente ainda é desconhecida e o teste de etilômetro, aplicado ao motorista, teve resultado negativo.