PRF inicia fiscalização nas BRs do ES para o feriado de 12 de outubro

A PRF dará início nesta sexta-feira (8) à Operação Nossa Senhora Aparecida nas estradas do ES Crédito: Divulgação/PRF

Polícia Rodoviária Federal dá início nesta sexta-feira (8) à fiscalização especial voltada para o feriado do dia 12 de outubro nas BRs que cortam o Espírito Santo. A Operação Nossa Senhora Aparecida tem o objetivo de aumentar o policiamento e prevenir acidentes de trânsito, seguindo até as 23h59 da terça-feira (12).

A operação vai acontecer, principalmente, nos dias e horários de maior incidência de acidentes, fluxo de veículos e ocorrências de crimes. A polícia destacou que a maior movimentação nas estradas está prevista para o final da tarde e início da noite desta sexta-feira, além da manhã de sábado (9), períodos nos quais, conforme a PRF, há maior tráfego de veículos para os locais onde permanecerão durante o final de semana e feriado. Além disso, a polícia apontou a tarde e noite de terça-feira (12) como momentos críticos, por conta da volta para casa.

"As equipes da PRF estarão em campo para intensificar a fiscalização de desrespeito às normas de trânsito rodovias federais. O foco será em irregularidades como velocidade acima do permitido, embriaguez ao volante e ultrapassagens em desacordo com as regras. Também será dada atenção para o uso do celular ao volante, transporte de crianças e o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo", informou a corporação.

RECOMENDAÇÕES DA PRF

Além de anunciar o início da Operação Nossa Senhora Aparecida, a Polícia Rodoviária Federal também recomendou medidas que os usuários das estradas e rodovias devem atentar-se antes de se deslocarem. São elas:

Evitar horários de pico Por conta do alto volume de veículos nas estradas, a PRF pede que os motoristas respeitem as leis de trânsito, especialmente em relação aos limites de velocidade e à proibição de dirigir depois de consumir bebidas alcoólicas. "Para além da conduta ao volante, é importante cuidar do carro. Antes de pegar a estrada, é importante fazer uma revisão, checar o estado dos pneus e a calibragem, o nível de óleo no motor e a sinalização do carro", diz a corporação. A PRF orienta que os motoristas evitem sair de casa em horários de pico, quando o movimento é maior e o risco de acidentes cresce. "Em viagens mais longas, é importante evitar dirigir cansado e parar a cada três ou quatro horas", recomenda a corporação.

PONTOS COM MAIORES ÍNDICES DE ACIDENTES

Para alertar aos motoristas durante as viagens, a Polícia Rodoviária Federal também divulgou uma relação com os pontos com maiores índices de acidentes graves no Espírito Santo. Confira abaixo a relação:

BR 101

Km 270 - Serra

Km 269 - Serra

Km 268 - Serra

Km 267 - Serra

Km 266 - Serra

Km 264 - Serra

Km 293 - Cariacica

Km 147 - Linhares

BR 262