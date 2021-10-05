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Trânsito liberado

Acidente entre carro e caminhão mata motorista na BR 101 em São Mateus

A PRF informou que a vítima é o condutor do veículo de passeio. De acordo com a Eco101, o trânsito chegou a ficar totalmente interditado no trecho
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 out 2021 às 09:40

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 09:40

Acidente entre carro e caminhão mata motorista na BR 101 em São Mateus
Acidente entre carro e caminhão mata motorista na BR 101 em São Mateus Crédito: Eliselmo Pereira
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão matou um homem, identificado como Josias Coutinho, de 64 anos, na manhã desta terça-feira (5), no km 63,5 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima é o condutor do veículo de passeio. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, o trânsito ficou totalmente interditado e foi liberado por volta das 11h. 
Segundo a PRF, o caminhão seguia sentido Bahia, e o carro sentido Vitória. O veículo entrou na contramão e bateu no caminhão. A corporação, o Corpo de Bombeiros e a Eco101 estiveram no local fazendo os trabalhos de retirada do corpo e dos veículos envolvidos.
A Eco101 informou que para o atendimento foram usados recursos operacionais da concessionária. A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou a morte do motorista no local. 

Acidente entre carro e caminhão mata motorista na BR 101 em São Mateus

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Atualização

05/10/2021 - 1:28
O trânsito foi liberado por volta das 11h, de acordo com a PRF. 

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