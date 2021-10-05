Um acidente envolvendo um carro e um caminhão matou um homem, identificado como Josias Coutinho, de 64 anos, na manhã desta terça-feira (5), no km 63,5 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima é o condutor do veículo de passeio. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, o trânsito ficou totalmente interditado e foi liberado por volta das 11h.
Segundo a PRF, o caminhão seguia sentido Bahia, e o carro sentido Vitória. O veículo entrou na contramão e bateu no caminhão. A corporação, o Corpo de Bombeiros e a Eco101 estiveram no local fazendo os trabalhos de retirada do corpo e dos veículos envolvidos.
A Eco101 informou que para o atendimento foram usados recursos operacionais da concessionária. A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou a morte do motorista no local.
Acidente entre carro e caminhão mata motorista na BR 101 em São Mateus
Atualização
05/10/2021 - 1:28
O trânsito foi liberado por volta das 11h, de acordo com a PRF.