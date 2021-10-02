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Daniel da Açaí afastado

Vice diz que toma posse como prefeito de São Mateus neste domingo

Com a prorrogação da prisão e a decisão judicial pelo afastamento de Daniel Santana (sem partido), Ailton Caffeu (Cidadania) afirma que toma posse do cargo às 10h deste domingo (3), na Câmara Municipal
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 out 2021 às 20:45

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 20:45

Ailton Caffeu (Cidadania) e Daniel Santana (sem partido) Crédito: Reprodução / Arte A Gazeta
Com a prorrogação da prisão do prefeito de São Mateus, Daniel Santana (sem partido), conhecido como Daniel da Açaí, e a decisão judicial pelo afastamento dele da administração municipal, o vice-prefeito, Ailton Caffeu (Cidadania), afirma que toma posse como chefe do Executivo municipal na Câmara de São Mateus neste domingo (3).
A informação sobre a posse foi confirmada por Caffeu à reportagem de A Gazeta na tarde deste sábado (2). Ele afirmou que a cerimônia será realizada às 10h, na Câmara de Vereadores. O vice-prefeito disse ainda que está animado e vai continuar trabalhando pelo município.
Daniel teve a prisão prorrogada em mais cinco dias nesta sexta-feira (1º) pelo desembargador federal Marcello Granado, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). O magistrado também prorrogou pelo mesmo período a prisão da chefe de gabinete da prefeitura, Luana Zordan Palombo, que também vai ser afastada do cargo, e de outras quatro pessoas presas durante a Operação Minucius, deflagrada pela Polícia Federal na última terça-feira (28).
Dos sete presos, apenas o empresário Edivaldo Rossi da Silva teve a prisão temporária revogada. Ele deixa a prisão, mas não poderá participar de licitações em São Mateus, conforme determinação de Granado na decisão.
O grupo é suspeito de integrar um esquema criminoso que fraudava contratos na Prefeitura de São Mateus, desviando os recursos. Alguns deles com uso de verba federal enviada para o combate à Covid-19. Segundo a Polícia Federal, Daniel da Açaí era o líder do grupo. 

OUTRO LADO

Em nota, a defesa de Daniel informou que segue confiante na Justiça e que "todos os valores encontrados foram declarados no imposto de renda, bem como perante à própria Câmara Municipal quando na posse no cargo de prefeito municipal. Todos os fatos serão esclarecidos e comprovados, momento que a verdade será restabelecida", diz o texto. 

Resumo da operação que resultou na prisão de Daniel da Açaí

- O prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa, o Daniel da Açaí (sem partido), e empresários foram presos na manhã desta terça-feira (28) na Operação Minucius, da Polícia Federal.

- A operação teve a participação de 85 policiais federais de outros Estados devido ao volume de mandados a serem cumpridos: sete de prisão temporária e 25 de busca e apreensão, cumpridos em São Mateus, Linhares e Vila Velha.

- A Polícia Federal encontrou mais de R$ 400 mil em espécie na casa de Daniel da Açaí e outros R$ 300 mil na empresa do prefeito.

- Entre as acusações, as investigações apontam que Daniel da Açaí seria o líder um esquema de fraude em contratos para a aquisição de kit merenda e cestas básicas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

- As apurações, segundo a Polícia Federal, indicam que o esquema fraudulento desviou recursos públicos em contratos que somam R$ 50 milhões. As empresas combinavam preço e desistência para fraudar licitações.

- Daniel da Açaí teria recebido de 10 a 20% de propina em obra de passarela no balneário de Guriri, segundo a PF.

Documentos destruídos foram encontrados na casa e no gabinete do prefeito. A Polícia Federal suspeita de tentativa de destruição de provas.

- Após quebra de sigilo telefônico, áudios revelaram conversas entre suspeitos do desvio de dinheiro.

- A chefe de gabinete do prefeito é apontada como responsável por administrar empresas de Daniel da Açaí que estariam em nome de laranjas.

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