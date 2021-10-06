Acidente entre carros deixa duas pessoas feridas em Dores do Rio Preto

Aos policiais, o condutor do Ford Fiesta, de 33 anos, contou que seguia no sentido distrito do Mundo Novo - Dores do Rio Preto quando perdeu a direção do veículo em uma curva e bateu de frente com a Volkswagen Kombi, que trafegava na direção contrária.

A Polícia Militar disse que todas as documentações dos dois veículos estavam em dia. O motorista do Ford Fiesta foi submetido ao teste de bafômetro e o resultado deu negativo para o consumo de álcool. Os veículos foram retirados do local por um guincho particular. O estado de saúde dos feridos não foi informado pelo Hospital Santa Casa de Guaçuí.