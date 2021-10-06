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Na ES 190

Acidente entre carros deixa duas pessoas feridas em Dores do Rio Preto

Condutor e passageiro de uma Volkswagen Kombi ficaram feridos após veículo ser atingido por um Ford Fiesta, que trafegava no sentido contrário. Batida ocorreu nesta quarta (6)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 out 2021 às 15:02

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 15:02

Motorista de uma Volkswagen Kombi se envolveu em um acidente com um Fird Fiesta na manhã desta quarta-feira (6) em Dores do Rio Preto
Volkswagen Kombi e Ford Fiesta bateram de frente na manhã desta quarta-feira (6), em rodovia de Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação | Polícia Militar
O motorista e um passageiro de uma Volkswagen Kombi ficaram feridos em acidente entre o veículo e um Ford Fiesta na manhã desta quarta-feira (6), em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. A Polícia Militar informou que o condutor que se feriu, um homem de 56 anos, chegou a ficar preso às ferragens.
Segundo a PM, o acidente ocorreu na rodovia ES 190, zona rural de Dores do Rio Preto. Quando os militares chegaram ao local, o motorista da Volkswagen Kombi estava preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado, retirou o condutor do veículo e o encaminhou para o Hospital Santa Casa de Guaçuí — para onde também foi socorrido pelo Samu o passageiro do carro que se feriu.
Aos policiais, o condutor do Ford Fiesta, de 33 anos, contou que seguia no sentido distrito do Mundo Novo - Dores do Rio Preto quando perdeu a direção do veículo em uma curva e bateu de frente com a Volkswagen Kombi, que trafegava na direção contrária.
A Polícia Militar disse que todas as documentações dos dois veículos estavam em dia. O motorista do Ford Fiesta foi submetido ao teste de bafômetro e o resultado deu negativo para o consumo de álcool. Os veículos foram retirados do local por um guincho particular. O estado de saúde dos feridos não foi informado pelo Hospital Santa Casa de Guaçuí.

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