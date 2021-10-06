Acidente entre carros deixa duas pessoas feridas em Dores do Rio Preto

O motorista e um passageiro de uma Volkswagen Kombi ficaram feridos em acidente entre o veículo e um Ford Fiesta na manhã desta quarta-feira (6), em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. A Polícia Militar informou que o condutor que se feriu, um homem de 56 anos, chegou a ficar preso às ferragens.
Segundo a PM, o acidente ocorreu na rodovia ES 190, zona rural de Dores do Rio Preto. Quando os militares chegaram ao local, o motorista da Volkswagen Kombi estava preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado, retirou o condutor do veículo e o encaminhou para o Hospital Santa Casa de Guaçuí — para onde também foi socorrido pelo Samu o passageiro do carro que se feriu.
Aos policiais, o condutor do Ford Fiesta, de 33 anos, contou que seguia no sentido distrito do Mundo Novo - Dores do Rio Preto quando perdeu a direção do veículo em uma curva e bateu de frente com a Volkswagen Kombi, que trafegava na direção contrária.
A Polícia Militar disse que todas as documentações dos dois veículos estavam em dia. O motorista do Ford Fiesta foi submetido ao teste de bafômetro e o resultado deu negativo para o consumo de álcool. Os veículos foram retirados do local por um guincho particular. O estado de saúde dos feridos não foi informado pelo Hospital Santa Casa de Guaçuí.