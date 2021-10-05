Caminhão despenca de ponte em acidente em São Gabriel da Palha

Um caminhão caiu de uma ponte na estrada de Cachoeira da Cobra, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (5). O local fica próximo à divisa do município com São Domingos do Norte. A ponte é de madeira e parte de sua estrutura quebrou no momento do acidente. O motorista não ficou ferido.
A Polícia Militar de São Gabriel da Palha informou que não foi acionada para a ocorrência, mas explicou que o próprio motorista do caminhão, com ajuda de outras pessoas, fizeram a retirada do veículo do local. No vídeo enviado por um leitor de A Gazeta, é possível ver o caminhão tombado e parte da ponte quebrada.
A Prefeitura de São Gabriel da Palha foi procurada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.