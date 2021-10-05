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Caminhão despenca de ponte em acidente em São Gabriel da Palha

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (5) e, como a ponte é de madeira, parte dela ficou quebrada após a queda do caminhão. Motorista não se feriu
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 out 2021 às 20:14

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 20:14

Caminhão cai de ponte de madeira em São Gabriel da Palha
Caminhão cai de ponte de madeira em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um caminhão caiu de uma ponte na estrada de Cachoeira da Cobra, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (5). O local fica próximo à divisa do município com São Domingos do Norte. A ponte é de madeira e parte de sua estrutura quebrou no momento do acidente. O motorista não ficou ferido.
Polícia Militar de São Gabriel da Palha informou que não foi acionada para a ocorrência, mas explicou que o próprio motorista do caminhão, com ajuda de outras pessoas, fizeram a retirada do veículo do local. No vídeo enviado por um leitor de A Gazeta, é possível ver o caminhão tombado e parte da ponte quebrada.
A Prefeitura de São Gabriel da Palha foi procurada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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