Eco101 fará simulação de acidente com várias vítimas na Serra

Uma simulação de acidente com atendimento a várias vítimas será realizado a partir das 8h30 desta terça-feira (5), na altura do quilômetro 277 da BR 101, no município da Serra. Segundo a Eco 101, concessionária que administra a via, o treinamento tem o objetivo de capacitar as equipes para atuar de forma eficiente e integrada em ocorrências.
A Eco 101 explicou que a simulação acontecerá dentro do condomínio Alphaville Jacuhy e, por isso, não haverá interrupção de faixas da rodovia. O treinamento vai simular um acidente envolvendo um ciclista, um carro de passeio um caminhão e uma van, com a seguinte dinâmica:
Van atropela ciclista
O ciclista trafegava no sentido sul quando, por motivos desconhecidos, se desequilibra e cai sobre a faixa 1.
O veículo de passeio que seguia logo atrás da bicicleta, para não atropelar o ciclista, desvia o veículo para a contramão de direção colidindo lateralmente com o caminhão que seguia no sentido norte.
A van, sem tempo hábil para desviar, atropela o ciclista que estava sobre a faixa 1 no sentido sul da rodovia.
As equipes vão atuar para socorrer 20 vítimas no acidente. Além da Eco 101, vão atuar na simulação também a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Samu, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer/ES), Detran e Movitran. Também estarão presentes as empresas Primer, Vix, Unimar, VSB Transportes e Viação Águia Branca.