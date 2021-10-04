A Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total Crédito: Divulgação/Rodosol

Your browser does not support the audio element. Terceira Ponte terá interdição parcial para obras a partir desta segunda (4)

Terceira Ponte terá uma interdição parcial a partir desta segunda-feira (4) para realização de obras de ampliação. Serão interditadas pistas nos sentidos Vila Velha Vitória durante a noite e madrugada até a quinta-feira (7).

Segundo a Rodosol , concessionária que opera a via, as interdições no trânsito serão entre 21h às 6h. Os locais estarão devidamente sinalizados para orientação dos usuários. Nos demais horários, o trânsito não será obstruído.

A Rodosol pede que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo local.

AMPLIAÇÃO DA PONTE

A Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na ponte será aumentada em torno 40%. Hoje, a ponte tem quatro pistas, sendo duas para cada sentido.

Para a inclusão das novas faixas, as pistas existentes ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais também serão estreitadas.

Veja o andamento das obras na Terceira Ponte, em Vitória

As pistas laterais serão de uso exclusivo de transporte coletivo e passarão a ter 3,10 metros cada. Já as pistas no meio, serão para automóveis e terão 2,80 metros cada. A simulação do projeto mostrou eficiência e melhoria do trânsito em todos os horários.