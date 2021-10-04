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Trânsito

Terceira Ponte terá interdição parcial para obras a partir desta segunda (4)

Uma das pistas em cada sentido ficará fechada durante alguns horários para realização das obras de ampliação da ponte, que passará a ter três faixas em cada lado
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

04 out 2021 às 06:26

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 06:26

Fim da Via Expressa na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol a partir de 21 de julho
A Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total Crédito: Divulgação/Rodosol
Terceira Ponte terá interdição parcial para obras a partir desta segunda (4)
Terceira Ponte terá uma interdição parcial a partir desta segunda-feira (4) para realização de obras de ampliação. Serão interditadas pistas nos sentidos Vila Velha e Vitória durante a noite e madrugada até a quinta-feira (7).
Segundo a Rodosol, concessionária que opera a via, as interdições no trânsito serão entre 21h às 6h. Os locais estarão devidamente sinalizados para orientação dos usuários. Nos demais horários, o trânsito não será obstruído.

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AMPLIAÇÃO DA PONTE

A Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na ponte será aumentada em torno 40%. Hoje, a ponte tem quatro pistas, sendo duas para cada sentido.
Para a inclusão das novas faixas, as pistas existentes ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais também serão estreitadas.

Veja o andamento das obras na Terceira Ponte, em Vitória

As pistas laterais serão de uso exclusivo de transporte coletivo e passarão a ter 3,10 metros cada. Já as pistas no meio, serão para automóveis e terão 2,80 metros cada. A simulação do projeto mostrou eficiência e melhoria do trânsito em todos os horários.
A ampliação também conta com a instalação da ciclovia da vida, que começou a ser construída. A estrutura metálica será instalada nas laterais da ponte, com uma grade antiescalada para a proteção e barreira para impedir suicídios com altura de três metros. A pista da ciclovia terá pavimento asfáltico e três metros de largura.

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