Servidor do ES não terá folga no dia 11; veja como fica na Grande Vitória

O Governo do Estado não decretará ponto facultativo para a próxima segunda-feira (11), que antecede o feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil - na mesma data comemora-se também o "Dia das Crianças". A informação foi confirmada pela assessoria da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) à reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (5).
Desta forma, os servidores estaduais desempenharão as respectivas atividades normalmente. A exceção ocorrerá na Assembleia Legislativa, onde a casa concederá o ponto facultativo aos colaboradores e não haverá atividade.
Na Grande Vitória, a Prefeitura de Fundão e também da Capital comunicaram que não terão ponto facultativo no dia 11, ambas com expediente normal. Já as administrações de Serra, Vila Velha e Cariacica informaram que concederão folga aos servidores na véspera de feriado, mantendo apenas serviços essenciais, como postos de saúde, atendimento policial, plantão de Defesa Civil e Conselho Tutelar.
Já a Prefeitura de Guarapari informou que ainda não há definição sobre o esquema a ser adotado para a segunda-feira.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo informou que também adotará ponto facultativo no dia 11.