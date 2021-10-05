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Ponto facultativo

Servidor do ES não terá folga no dia 11; veja como fica na Grande Vitória

Por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, a administração estadual comunicou que não "enforcará" a próxima segunda-feira (11), que antecede o feriado de Nossa Senhora Aparecida

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 11:52

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

05 out 2021 às 11:52
Vista do Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do Governo Estadual.
O expediente na segunda-feira (11) será normal no Governo do Estado Crédito: Rodrigo Gavini
Governo do Estado não decretará ponto facultativo para a próxima segunda-feira (11), que antecede o feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil - na mesma data comemora-se também o "Dia das Crianças". A informação foi confirmada pela assessoria da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) à reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (5).
Desta forma, os servidores estaduais desempenharão as respectivas atividades normalmente. A exceção ocorrerá na Assembleia Legislativa, onde a casa concederá o ponto facultativo aos colaboradores e não haverá atividade.
Na Grande Vitória, a Prefeitura de Fundão e também da Capital comunicaram que não terão ponto facultativo no dia 11, ambas com expediente normal. Já as administrações de SerraVila Velha e Cariacica informaram que concederão folga aos servidores na véspera de feriado, mantendo apenas serviços essenciais, como postos de saúde, atendimento policial, plantão de Defesa Civil e Conselho Tutelar.
Já a Prefeitura de Guarapari informou que ainda não há definição sobre o esquema a ser adotado para a segunda-feira. 
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo informou que também adotará ponto facultativo no dia 11. 

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