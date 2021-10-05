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Covid-19

ES recebe 300 mil doses da vacina da Coronavac compradas do Butantan

O lote recebido nesta terça-feira (5) completa as 500 mil doses adquiridas pelo Estado junto ao Butantan, que serão utilizadas para imunização da população acima dos 18 anos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 out 2021 às 10:21

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 10:21

ES recebeu 300 mil doses da vacina da Coronavac nesta terça (5)
ES recebeu 300 mil doses da vacina da Coronavac nesta terça (5) Crédito: Divulgação/Sesa
Espírito Santo recebeu uma nova remessa com 300 mil doses da Coronavac nesta terça-feira (5). Os imunizantes contra a Covid-19, que fazem parte do lote de 500 mil doses adquiridos pelo Estado junto ao Instituto Butantan, serão utilizados para vacinação da população acima dos 18 anos de idade.
A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande em seu perfil oficial no Twitter. Casagrande afirmou que esta remessa completa o lote total das 500 mil doses adquiridas do Butantan e disse que a compra das doses aconteceu para acelerar a vacinação da população capixaba.
A Secretaria da Saúde de Estado (Sesa) afirmou que as doses foram enviadas à Central Estadual de Rede de Frio e serão distribuídas aos municípios da Região Metropolitana nesta terça-feira (5). O envio às Regionais de Saúde Central, Norte e Sul será feito na quarta-feira (6)
Esta é a segunda remessa do lote de 500 mil vacinas da Coronavac compradas junto ao Butantan que o Estado recebe. No dia 18 de setembro, foram enviadas as primeira 200 mil doses, o que credenciou o Espírito Santo como primeiro estado brasileiro a comprar doses de vacinas diretamente com o fornecedor. Ao todo, foram investidos R$ 26,5 milhões na aquisição dos imunizantes.

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