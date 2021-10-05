ES recebe 300 mil doses da vacina da Coronavac compradas do Butantan

O Espírito Santo recebeu uma nova remessa com 300 mil doses da Coronavac nesta terça-feira (5). Os imunizantes contra a Covid-19, que fazem parte do lote de 500 mil doses adquiridos pelo Estado junto ao Instituto Butantan, serão utilizados para vacinação da população acima dos 18 anos de idade.
A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande em seu perfil oficial no Twitter. Casagrande afirmou que esta remessa completa o lote total das 500 mil doses adquiridas do Butantan e disse que a compra das doses aconteceu para acelerar a vacinação da população capixaba.
A Secretaria da Saúde de Estado (Sesa) afirmou que as doses foram enviadas à Central Estadual de Rede de Frio e serão distribuídas aos municípios da Região Metropolitana nesta terça-feira (5). O envio às Regionais de Saúde Central, Norte e Sul será feito na quarta-feira (6)
Esta é a segunda remessa do lote de 500 mil vacinas da Coronavac compradas junto ao Butantan que o Estado recebe. No dia 18 de setembro, foram enviadas as primeira 200 mil doses, o que credenciou o Espírito Santo como primeiro estado brasileiro a comprar doses de vacinas diretamente com o fornecedor. Ao todo, foram investidos R$ 26,5 milhões na aquisição dos imunizantes.