ES recebe 300 mil doses da vacina da Coronavac compradas do Butantan

Chegaram ao ES mais 300 mil doses de Vacina CoronaVac que adquirimos do @butantanoficial. Esta remessa completou o total de 500 mil doses que compramos para acelerar a imunização da nossa população. Agora só depende de você! Faça o agendamento e vamos juntos salvar vidas. pic.twitter.com/U6a6CMJ6MJ