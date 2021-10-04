Guarapari realiza vacinação sem agendamento para adolescentes de 12 a 17 anos

Ao todo, serão oferecidas 1.500 doses e a ação da vacinação acontece das 8h às 14h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.

No momento da aplicação, é necessário que os adolescentes apresentem CPF; cartão do SUS; documento de identidade ou certidão de nascimento do vacinado; documento do responsável; e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável. Além disso, é obrigatória a presença de um responsável.