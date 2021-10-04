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Covid-19

Guarapari realiza vacinação sem agendamento para adolescentes de 12 a 17 anos

Serão oferecidas 1.500 doses e a ação da vacinação acontece das 8h às 14h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 12:29

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

04 out 2021 às 12:29
Vacinação de jovens contra a Covid
Vacinação de jovens contra a Covid Crédito: Myke Sena/Ministério da Saúde
Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), realiza nesta terça-feira (5) novo processo de imunização contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos que precisam tomar a primeira dose da vacina. Não será necessário efetuar agendamento, e a vacina a ser aplicada será a da Pfizer.
Ao todo, serão oferecidas 1.500 doses e a ação da vacinação acontece das 8h às 14h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
No momento da aplicação, é necessário que os adolescentes apresentem CPF; cartão do SUS; documento de identidade ou certidão de nascimento do vacinado; documento do responsável; e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável. Além disso, é obrigatória a presença de um responsável.

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