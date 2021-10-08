Carreta carregada com pedra de granito tomba na BR 259, em Colatina

Uma carreta carregada com pedra de granito tombou, na tarde nesta sexta-feira (8), na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na localidade de Santa Helena e o trecho da rodovia está interditado para a limpeza do óleo que vazou para a pista. O motorista do veículo, um homem de 60 anos, ficou ferido e foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Estadual Silvio Avidos.
De acordo com os Bombeiros, o dono da carreta informou que o motorista mora em Baixo Guandu e seguia para Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde da vítima não foi informado, mas, segundo a corporação, o homem teve escoriações leves e estava consciente durante o atendimento.
Carreta tomba na BR-259.
A Polícia Militar informou que ainda não sabe a causa do acidente. As informações iniciais são de que a pedra de granito teria caído primeiro e o veículo tombou em seguida.
Com a interdição para a limpeza da pista, o trânsito na BR 259 segue lento no local e está sendo desviado para a Rua Cônego João Guilherme, uma via municipal.
*Com informações da repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste