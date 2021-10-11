Em 8 dias, acidentes de trânsito mataram 10 pessoas em Aracruz

Julia Jamily e Letícia Koch, ambas com 16 anos, e Leonardo de freitas, 15 anos, morreram no acidente em Aracruz. Crédito: Montagem A Gazeta

Berlindo da Conceição de Freitas, 60 anos, e a esposa Maria das Graças Elizeu, de 56 Crédito: Reprodução

Belanisio Pereira Rodrigues, de 48 anos, e Joselia Rocha, de 36 anos, morreram na hora. As filhas, Izabela Rocha Rodrigues, de 6 anos, e Valentina Rocha Rodrigues, de 2 anos, chegaram a ser socorridas e encaminhadas para o Hospital São Camilo, mas não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados.

Pais e filhas voltavam de um passeio em uma lagoa quando bateram o carro Crédito: Acervo pessoal

O motorista do outro veículo, identificado como Gilberto Martin, ficou internado em estado grave e faleceu dias após o acidente.

TV Gazeta Norte, e explicou algumas causas de acidentes nas rodovias do município de Aracruz. O Capitão Alexandre Vieira, da Polícia Militar , conversou com o repórter Eduardo Dias, da, e explicou algumas causas de acidentes nas rodovias do município de Aracruz.

“Aracruz tem duas rodovias muito movimentadas, que ligam à orla. A rodovia do acidente de domingo (ES 456), tem muitas curvas, o que prejudica a condução. E já ES 257, é uma via plana com muitas retas, onde o excesso de velocidade é causador de muitos acidentes. Como foi na semana passada, com 5 vítimas”, explica.

FERIDOS NO ACIDENTE DESTE DOMINGO (10)

Além dos três mortos, outras seis pessoas ficaram feridas na batida da noite deste domingo (10). Quatro delas estavam no carro de passeio, junto com os adolescentes que morreram. As outras duas pessoas feridas estavam na van.

Os feridos foram socorridos - um em estado de saúde estável e os outros instáveis - e levados para o Hospital São Camilo, em Aracruz.

Conforme apuração da TV Gazeta Norte com o Hospital São Camilo, o condutor do veículo era um jovem de 19 anos, que está em estado grave e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da Grande Vitória.

Neste acidente, a chuva potencializou os riscos da rodovia de Aracruz. O motorista da van relatou que seguia em direção ao Centro de Aracruz quando se deparou com o carro de passeio, que rodou na pista desgovernado e colidiu de frente com a van. Segundo o Capitão Alexandre, no momento estava chovendo, o motorista não conseguiu reagir rápido e desviar do veículo.