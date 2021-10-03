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Pai, mãe e duas filhas

As quatro vítimas de acidente com van eram de aldeia indígena de Aracruz

Colisão aconteceu na Rodovia ES 257, na altura da Zona Rural de Aracruz no último sábado (2); vítimas eram indígenas da Aldeia Caieira Velha

Publicado em 03 de Outubro de 2021 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2021 às 13:15
Família morreu no acidente, que aconteceu na rodovia ES 257, em Aracruz
Pai e mãe morreram na hora. Já as duas crianças foram socorridas, levadas para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos Crédito: Acervo pessoal
A aldeia Caieira Velha, em Aracruz, amanheceu de luto. As quatro vítimas do acidente que aconteceu no último sábado (2) na Rodovia ES 257, altura da Zona Rural de Aracruz, eram indígenas e da mesma família. De acordo com informações do cacique Cezenando, pais e filhas voltavam de um passeio em uma lagoa quando bateram o carro.
Belanisio Pereira Rodrigues, de 48 anos; e Joselia Rocha de 36 anos, morreram na hora. Ela completaria 37 anos no próximo domingo. As filhas, Izabela Rocha Rodrigues, de 6 anos; e Valentina Rocha Rodrigues, de 2 anos, chegaram a ser socorridas e encaminhadas para o Hospital São Camilo, mas não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados durante a noite. Joselia deixa uma outra filha adolescente.

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O cacique lamentou a morte da família e disse que eram pessoas muito boas. "É uma tristeza para a nossa aldeia. Eles nasceram e cresceram com a gente. Eram pessoas trabalhadoras e gostavam de viver unidos. Prova disso foi que estavam juntos na hora do acidente", disse.
O enterro está marcado para essa segunda (4), a partir das 7h30. Sairão juntos da aldeia com destino ao cemitério de Santa Cruz.
O acidente foi na tarde de sábado (2) e envolveu um carro e uma van. Segundo o Corpo de Bombeiros, três ocupantes da van também ficaram feridos. Dois deles foram encaminhados para o Hospital São Camilo. Um deles já teve alta e o outro foi transferido para um hospital da Grande Vitória.
Não há informações sobre a terceira vítima. O Corpo de Bombeiros afirmou que as primeiras informações indicam que teria ocorrido uma colisão frontal entre os dois veículos.
Com informações de Pollyanna Patrício e Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Sul

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