As quatro vítimas de acidente com van eram de aldeia indígena de Aracruz

Pai e mãe morreram na hora. Já as duas crianças foram socorridas, levadas para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos Crédito: Acervo pessoal

Belanisio Pereira Rodrigues, de 48 anos; e Joselia Rocha de 36 anos, morreram na hora. Ela completaria 37 anos no próximo domingo. As filhas, Izabela Rocha Rodrigues, de 6 anos; e Valentina Rocha Rodrigues, de 2 anos, chegaram a ser socorridas e encaminhadas para o Hospital São Camilo, mas não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados durante a noite. Joselia deixa uma outra filha adolescente.

O cacique lamentou a morte da família e disse que eram pessoas muito boas. "É uma tristeza para a nossa aldeia. Eles nasceram e cresceram com a gente. Eram pessoas trabalhadoras e gostavam de viver unidos. Prova disso foi que estavam juntos na hora do acidente", disse.

O enterro está marcado para essa segunda (4), a partir das 7h30. Sairão juntos da aldeia com destino ao cemitério de Santa Cruz.

O acidente foi na tarde de sábado (2) e envolveu um carro e uma van. Segundo o Corpo de Bombeiros, três ocupantes da van também ficaram feridos. Dois deles foram encaminhados para o Hospital São Camilo. Um deles já teve alta e o outro foi transferido para um hospital da Grande Vitória.

Não há informações sobre a terceira vítima. O Corpo de Bombeiros afirmou que as primeiras informações indicam que teria ocorrido uma colisão frontal entre os dois veículos.