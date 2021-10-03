As quatro vítimas de acidente com van eram de aldeia indígena de Aracruz

A aldeia Caieira Velha, em Aracruz, amanheceu de luto. As quatro vítimas do acidente que aconteceu no último sábado (2) na Rodovia ES 257, altura da Zona Rural de Aracruz, eram indígenas e da mesma família. De acordo com informações do cacique Cezenando, pais e filhas voltavam de um passeio em uma lagoa quando bateram o carro.
Belanisio Pereira Rodrigues, de 48 anos; e Joselia Rocha de 36 anos, morreram na hora. Ela completaria 37 anos no próximo domingo. As filhas, Izabela Rocha Rodrigues, de 6 anos; e Valentina Rocha Rodrigues, de 2 anos, chegaram a ser socorridas e encaminhadas para o Hospital São Camilo, mas não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados durante a noite. Joselia deixa uma outra filha adolescente.
O cacique lamentou a morte da família e disse que eram pessoas muito boas. "É uma tristeza para a nossa aldeia. Eles nasceram e cresceram com a gente. Eram pessoas trabalhadoras e gostavam de viver unidos. Prova disso foi que estavam juntos na hora do acidente", disse.
O enterro está marcado para essa segunda (4), a partir das 7h30. Sairão juntos da aldeia com destino ao cemitério de Santa Cruz.
O acidente foi na tarde de sábado (2) e envolveu um carro e uma van. Segundo o Corpo de Bombeiros, três ocupantes da van também ficaram feridos. Dois deles foram encaminhados para o Hospital São Camilo. Um deles já teve alta e o outro foi transferido para um hospital da Grande Vitória.
Não há informações sobre a terceira vítima. O Corpo de Bombeiros afirmou que as primeiras informações indicam que teria ocorrido uma colisão frontal entre os dois veículos.
Com informações de Pollyanna Patrício e Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Sul