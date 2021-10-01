Carro pega fogo e 4 pessoas ficam feridas em acidente em São Mateus

Um acidente entre dois veículos, registrado na manhã desta sexta-feira (1º), deixou quatro pessoas feridas, entre elas uma criança. Dois carros colidiram no bairro Litorâneo, em São Mateus, em rodovia que liga o município a Boa Esperança, e um deles pegou fogo após a batida. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia ocupantes no automóvel quando as chamas começaram. Os feridos foram socorridas para o Hospital Estadual Roberto Silvares, na cidade onde a ocorrência foi registrada.
Em nota, os Bombeiros informaram que foram acionados para atender a ocorrência e, quando os militares chegaram ao local, quatro vítimas estavam fora dos veículos e um dos carros — uma picape Ford Pampa — estava em chamas. O fogo foi combatido pela guarnição.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para prestar apoio no socorro às vítimas. Três pessoas foram levadas pela ambulância. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a quarta vítima, que teve as pernas fraturadas, estava em estado mais grave e foi socorrida pela corporação. Todos foram levados para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus
A reportagem demandou a Polícia Militar para saber sobre as causas do acidente. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.