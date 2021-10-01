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Carro pega fogo e 4 pessoas ficam feridas em acidente em São Mateus

Dois carros colidiram nesta sexta-feira (1°) e quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. Um dos veículos pegou fogo, mas nenhuma vítima estava no carro
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 out 2021 às 19:25

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 19:25

Um dos carros envolvidos no acidente pegou fogo, mas nenhuma vítima estava dentro do veículo quando as chamas começaram.
Um dos carros envolvidos no acidente pegou fogo, mas nenhuma vítima estava dentro do veículo quando as chamas começaram. Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um acidente entre dois veículos, registrado na manhã desta sexta-feira (1º), deixou quatro pessoas feridas, entre elas uma criança. Dois carros colidiram no bairro Litorâneo, em São Mateus, em rodovia que liga o município a Boa Esperança, e um deles pegou fogo após a batida. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia ocupantes no automóvel quando as chamas começaram. Os feridos foram socorridas para o Hospital Estadual Roberto Silvares, na cidade onde a ocorrência foi registrada.
Em nota, os Bombeiros informaram que foram acionados para atender a ocorrência e, quando os militares chegaram ao local, quatro vítimas estavam fora dos veículos e um dos carros — uma picape Ford Pampa — estava em chamas. O fogo foi combatido pela guarnição. 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para prestar apoio no socorro às vítimas. Três pessoas foram levadas pela ambulância. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a quarta vítima, que teve as pernas fraturadas, estava em estado mais grave e foi socorrida pela corporação. Todos foram levados para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus
A reportagem demandou a Polícia Militar para saber sobre as causas do acidente. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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