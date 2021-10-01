Carro pega fogo e 4 pessoas ficam feridas em acidente em São Mateus

Um dos carros envolvidos no acidente pegou fogo, mas nenhuma vítima estava dentro do veículo quando as chamas começaram.

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Em nota, os Bombeiros informaram que foram acionados para atender a ocorrência e, quando os militares chegaram ao local, quatro vítimas estavam fora dos veículos e um dos carros — uma picape Ford Pampa — estava em chamas. O fogo foi combatido pela guarnição.