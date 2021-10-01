Acidente em Vila Velha: motorista embriagado cai com carro em valão

Um motorista caiu com o carro dentro de um valão no bairro Boa Vista II, em Vila Velha, na tarde sexta-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, o homem — que não teve a identidade revelada — estava com sinais de embriaguez e teria se envolvido em um acidente antes de o veículo ir parar no valão, que fica atrás do Fórum do município.
No local, os militares localizaram o condutor já do lado de fora do carro. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool, e foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A Guarda Municipal também foi acionada para atender a ocorrência e informou que não encontrou vítimas no local, nem vestígio de algum possível ferido.
"De acordo com os registros do veículo, ele pertence a uma agência de compra e venda de carros, com quem foi feito contato. Eles irão providenciar a retirada do carro de dentro do córrego", finalizou, em nota.