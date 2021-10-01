Acidente em Vila Velha: motorista embriagado cai com carro em valão

No local, os militares localizaram o condutor já do lado de fora do carro. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool, e foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A Guarda Municipal também foi acionada para atender a ocorrência e informou que não encontrou vítimas no local, nem vestígio de algum possível ferido.