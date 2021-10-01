Itapuã

Vídeo: motoboy fica preso debaixo de carro após acidente em Vila Velha

Homem foi levado para o hospital com fraturas nas pernas e nos braços. Outros motoboys ajudaram a virar o carro para que o rapaz fosse retirado

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 10:44

Um motoboy sofreu fraturas nas pernas e nos braços após se envolver em um acidente de trânsito na Rua Belém, em Itapuã, Vila Velha, na noite desta quinta-feira (30).
De acordo com testemunhas, o acidente com o motociclista aconteceu após ele passar por um cruzamento. Em seguida, ele atingiu um carro que estava estacionado.
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram quando o motoboy passou entre os carros no cruzamento e bateu na traseira do veículo. No vídeo, é possível ver também a moto caindo na pista depois de bater contra o carro.
O motoboy foi resgatado com a ajuda de colegas de trabalho, que viraram o carro para conseguir retirá-lo. O empresário Vinícius Lubiana, que é dono do carro, só soube do acidente horas depois.
"Quando eu cheguei havia uns guardas, o carro já estava capotado e os guardas me informaram que foi um grupo de motociclistas que o viraram para puxar o rapaz debaixo devido ao acidente, que é muito comum acontecer nessa região aqui", disse Vinícius, que lamentou ter que arcar com o prejuízo.
O veículo foi guinchado pouco depois das 23h.
Acidente envolvendo motoboy em Vila Velha
Veículo precisou ser virado para que motoboy fosse retirado Crédito: Reprodução
Com informações da TV Gazeta

