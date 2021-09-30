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Acidente

Vídeo: caminhão desce ladeira e atinge carros em Guarapari

O motorista estava descarregando mercadorias e, quando resolveu entrar no baú, o veículo começou a descer a ladeira. Ninguém ficou ferido

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 10:09

Publicado em 

30 set 2021 às 10:09
Caminhão colide com dois carros
Caminhão desceu ladeira e atingiu dois carros que estavam estacionados Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um vídeo registrou um caminhão descendo uma ladeira e atingindo dois carros que estavam estacionados em Guarapari nesta quarta-feira (29). Ninguém ficou ferido.
As imagens mostram que o motorista do pequeno caminhão estava descarregando mercadorias e, quando resolveu entrar no baú, o veículo começou a descer a ladeira.
Em outro trecho dá para ver o desespero do homem. Ele pulou do caminhão em movimento e por pouco não se machucou. O caminhão bateu no carro branco que estava parado na rua e, em seguida, atravessou a pista e bateu no outro carro que também estava estacionado.
Depois de bater nos dois veículos, o caminhão parou de descer a ladeira e o motorista conseguiu frear o veículo.

CONFIRA O MOMENTO DA COLISÃO ENTRE OS VEÍCULOS

Com informações do G1/ES

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