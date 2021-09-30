Vídeo: caminhão desce ladeira e atinge carros em Guarapari

Um vídeo registrou um caminhão descendo uma ladeira e atingindo dois carros que estavam estacionados em Guarapari nesta quarta-feira (29). Ninguém ficou ferido.
As imagens mostram que o motorista do pequeno caminhão estava descarregando mercadorias e, quando resolveu entrar no baú, o veículo começou a descer a ladeira.
Em outro trecho dá para ver o desespero do homem. Ele pulou do caminhão em movimento e por pouco não se machucou. O caminhão bateu no carro branco que estava parado na rua e, em seguida, atravessou a pista e bateu no outro carro que também estava estacionado.
Depois de bater nos dois veículos, o caminhão parou de descer a ladeira e o motorista conseguiu frear o veículo.
CONFIRA O MOMENTO DA COLISÃO ENTRE OS VEÍCULOS
Com informações do G1/ES