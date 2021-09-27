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Agressor fugiu

Mulher é espancada com barra de ferro pelo marido em Guarapari

Crime aconteceu neste domingo (25). Mulher perdeu muito sangue e foi levada para o hospital com lesões graves na cabeça e as mãos quebradas

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 09:31

Publicado em 

27 set 2021 às 09:31
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher de 31 anos foi espancada pelo marido neste domingo (26) no bairro Village do Sol, em Guarapari, no Espírito Santo.
O suspeito utilizou uma barra de ferro para agredir a vítima, que foi socorrida por vizinhos e encontra-se internada com ferimentos graves.
De acordo com as informações de testemunhas, a mulher começou a ser agredida pelo marido, identificado como Jones da Cruz, de 38 anos, dentro da residência do casal. Em seguida, a vítima saiu para pedir ajuda, mas foi perseguida pelo agressor.
A mulher entrou no quintal de vizinhos, onde continuou sendo espancada pelo homem. O morador do local, no entanto, conseguiu afastar o criminoso, mas também acabou sendo atingido por golpes. Jones fugiu do local e, até o momento, não foi localizado.
Já mulher vítima do espancamento perdeu muito sangue e foi levada para um hospital em Vitória. Segundo informações da Polícia Militar, além de ferimentos graves na cabeça, a mulher teve as mãos quebradas.
O caso foi registrado na Polícia Civil como tentativa de homicídio.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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