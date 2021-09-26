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Grande São Pedro

"Tentei salvar as crianças e não sabia se ia levar tiro", diz avó sobre ataque em Vitória

Três pessoas ficaram feridas no bairro Santo André, na região da Grande São Pedro, na Capital, neste domingo (26), incluindo uma menina de 4 anos e um menino de 10

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 20:05

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

26 set 2021 às 20:05
Avó da menina de 4 anos baleada em ataque na região da Grande São Pedro, em Vitória
Avó da menina de 4 anos baleada em ataque na região da Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Após ataque a tiros que deixou três pessoas feridas no bairro Santo André, em Vitória, neste domingo (26), incluindo uma menina de 4 anos e um menino de 10, a avó da menina — que não será identificada para proteger a ela e as crianças — afirmou à reportagem da TV Gazeta que só se preocupou em tentar salvar a vida dos dois. "Tentei salvar as crianças, e não sabia se ia levar um tiro pelas costas", disse.
De acordo com a polícia, o alvo dos bandidos era o primo da menina, que estava encostado em uma moto na rua. O homem de 35 anos levou pelos menos oito tiros, segundo relato de testemunhas. Depois de ser baleado, o homem correu para dentro da varanda onde as crianças estavam brincando.

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A casa em que os menores foram baleados ficou com várias marcas de tiros nas paredes da varanda. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, a menina foi atingida por cinco tiros e o menino por dois disparos de raspão.
A avó da menina, uma dona de casa de 43 anos, estava estendendo roupas no varal e viu toda a correria. "Estava colocando roupa no varal aqui e só senti as crianças gritando. Foi um surto. Só vi vários estilhaços, a fumaça subindo", relatou.
Foi ela que correu com as crianças para dentro da casa. A perna dela ficou suja de sangue após tê-las socorrido. "Fiquei apavoradíssima. Nunca vi isso na minha vida. Saí correndo e deixei as crianças na casa da vizinha", acrescentou.
"São crianças, gente. Nós adultos sabemos nos defender. Vou embora daqui. E vou levar meus filhos embora comigo. Aqui eu não fico mais não"
Avó da menina baleada - Dona de casa
Já o padrasto do menino de 10 anos estava dentro de casa e disse que ouviu muitos tiros. "Foram muitos, mais de 30. Meu menino estava brincando com o celular aqui e a menina sentada, e chegaram já disparando. Só ouvi tiro, tiro, tiro", disse o pintor, de 41 anos.
Crianças baleadas foram levadas para o Hospital Infantil
Crianças baleadas foram levadas para o Hospital Infantil Crédito: Caíque Verli
As duas crianças foram levadas ao pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória. A menina de 4 anos foi atingida por tiros nas pernas, nos braços e na barriga, ela precisou passar por uma cirurgia de emergência. Durante a tarde, investigadores da Polícia Civil estiveram na unidade para conversar com parentes das vítimas.
A Polícia não divulgou a motivação do crime, mas os familiares estão com medo de que outros ataques aconteçam no bairro. O episódio aconteceu na rua São Vicente, no bairro São José, em Vitória. Os suspeitos passaram de carro atirando por volta de 12h deste domingo (26).

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