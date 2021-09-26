"Tentei salvar as crianças e não sabia se ia levar tiro", diz avó sobre ataque em Vitória

Avó da menina de 4 anos baleada em ataque na região da Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TV Gazeta que só se preocupou em tentar salvar a vida dos dois. "Tentei salvar as crianças, e não sabia se ia levar um tiro pelas costas", disse. Após ataque a tiros que deixou três pessoas feridas no bairro Santo André, em Vitória, neste domingo (26), incluindo uma menina de 4 anos e um menino de 10 , a avó da menina — que não será identificada para proteger a ela e as crianças — afirmou à reportagem daque só se preocupou em tentar salvar a vida dos dois. "Tentei salvar as crianças, e não sabia se ia levar um tiro pelas costas", disse.

De acordo com a polícia, o alvo dos bandidos era o primo da menina, que estava encostado em uma moto na rua. O homem de 35 anos levou pelos menos oito tiros, segundo relato de testemunhas. Depois de ser baleado, o homem correu para dentro da varanda onde as crianças estavam brincando.

A casa em que os menores foram baleados ficou com várias marcas de tiros nas paredes da varanda. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, a menina foi atingida por cinco tiros e o menino por dois disparos de raspão.

A avó da menina, uma dona de casa de 43 anos, estava estendendo roupas no varal e viu toda a correria. "Estava colocando roupa no varal aqui e só senti as crianças gritando. Foi um surto. Só vi vários estilhaços, a fumaça subindo", relatou.

Foi ela que correu com as crianças para dentro da casa. A perna dela ficou suja de sangue após tê-las socorrido. "Fiquei apavoradíssima. Nunca vi isso na minha vida. Saí correndo e deixei as crianças na casa da vizinha", acrescentou.

"São crianças, gente. Nós adultos sabemos nos defender. Vou embora daqui. E vou levar meus filhos embora comigo. Aqui eu não fico mais não" Avó da menina baleada - Dona de casa

Já o padrasto do menino de 10 anos estava dentro de casa e disse que ouviu muitos tiros. "Foram muitos, mais de 30. Meu menino estava brincando com o celular aqui e a menina sentada, e chegaram já disparando. Só ouvi tiro, tiro, tiro", disse o pintor, de 41 anos.

Crianças baleadas foram levadas para o Hospital Infantil Crédito: Caíque Verli

As duas crianças foram levadas ao pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória. A menina de 4 anos foi atingida por tiros nas pernas, nos braços e na barriga, ela precisou passar por uma cirurgia de emergência. Durante a tarde, investigadores da Polícia Civil estiveram na unidade para conversar com parentes das vítimas.