Após tiroteios e bomba, casa é incendiada em bairro de Vitória

Casa em Nova Palestina, no município de Vitória, foi incendiada na tarde deste sábado (25)

"Desceram 15 meninos, todos armados, para colocar fogo na casa de morador", contou uma moradora em vídeo que a reportagem teve acesso. Confira:

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Já a Polícia Militar informou, em nota, que o policiamento no bairro segue intensificado com militares em escala extra (ISEO), além das equipes da Força Tática e Cimesp, que reforçam o policiamento com operações constantes de ponto base, ponto de bloqueio, saturação e cercos táticos, além do patrulhamento preventivo em toda a região.