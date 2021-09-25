Após tiroteios e bomba, casa é incendiada em bairro de Vitória

Um morador teve a casa incendiada por criminosos na tarde deste sábado (25) em Nova Palestina, em Vitória. Durante a manhã uma bomba caseira foi detonada no bairro pelo Esquadrão Antibomba da Polícia Militar após mais uma noite de tiroteios na região.
"Desceram 15 meninos, todos armados, para colocar fogo na casa de morador", contou uma moradora em vídeo que a reportagem teve acesso. Confira:
O Corpo de Bombeiros confirmou o acionamento para atender uma ocorrência de incêndio em residência, na tarde deste sábado, em Nova Palestina. "A equipe esteve no local e constatou que a casa não estava habitada no momento do fato. O fogo foi combatido e não há registro de vítimas", finaliza a nota.
Já a Polícia Militar informou, em nota, que o policiamento no bairro segue intensificado com militares em escala extra (ISEO), além das equipes da Força Tática e Cimesp, que reforçam o policiamento com operações constantes de ponto base, ponto de bloqueio, saturação e cercos táticos, além do patrulhamento preventivo em toda a região.
Por meio de nota, a Polícia Civil explicou que, até o momento, não houve conduzidos à Delegacia Regional de Vitória que estejam relacionados a essa ocorrência. A corporação destacou que "a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas".
ESQUADRÃO ANTIBOMBAS DETONA EXPLOSIVO DEIXADO EM RUA
Depois de uma madrugada marcada por tiros, a comunidade de Nova Palestina amanheceu com uma bomba em uma das ruas do bairro. O artefato de fabricação caseira foi detonado pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar por volta das 11h. Os vestígios dele serão analisados para saber se a fabricação se deu da mesma forma que a bomba encontrada há dez dias em Andorinhas.
SEMANA DE TIROTEIOS E OPERAÇÃO NO BAIRRO
O bairro tem registrado constantes tiroteios nas últimas semanas. Só essa semana foram pelo menos três dias de tiroteios. Na última quinta-feira (24) policiais realizaram uma operação, mas ninguém foi preso. Uma quantidade de drogas foi apreendida.