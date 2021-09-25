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Bar é alvo de tiros, e criança e idoso são baleados em Sooretama

Menino de 4 anos e homem de 61 foram socorridos por populares para o Pronto-Atendimento de Sooretama. Caso é investigado pela delegacia do município

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 16:00

Publicado em 

25 set 2021 às 16:00
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Polícia Militar foi acionada para ocorrência que deixou menino e idoso feridos em Sooretama Crédito: Fernando Madeira
Um menino de 4 anos e um idoso de 61 foram baleados na noite desta sexta-feira (24), em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A criança foi atingida no tórax e no braço e encaminhada para um hospital de Linhares. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo em um bar por volta das 18h30, no centro do município.
Segundo a PM, três bandidos armados teriam disparado vários tiros contra um bar e atingiram o idoso, baleado no braço, e o menino, no tórax e no braço. Eles foram socorridos por populares  para o Pronto-Atendimento de Sooretama, mas a criança precisou ser encaminhada para um hospital da região. A polícia não informou se as vítimas estavam no bar quando foram atingidas. Também não há informações sobre o estado de saúde e nem se existe parentesco entre elas.
Populares contaram aos policiais que os atiradores aparentavam ser menores de idade e que fugiram do local após os disparos. A PM encontrou um rastro de sangue na direção em que os bandidos fugiram e relatou que existe a possibilidade de um deles estar ferido.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil disse, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A PC destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.    
*Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta Norte

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