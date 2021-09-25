Crea-ES fiscaliza prédio de 11 andares com risco estrutural em Linhares

Problemas estruturais encontrados no Edifício Monsarás, localizado no Centro de Linhares Crédito: Denúncia feita ao Crea-ES

Foram realizadas vistorias técnica e fiscal na estrutura do Edifício Monsarás, localizado no Centro de Linhares. O prédio, com área de 10.017 m², possui 11 pavimentos e 32 apartamentos. É uma edificação residencial e comercial. Foi construído há 47 anos, um dos primeiros prédios a serem erguidos na cidade.

De acordo com o engenheiro do Crea-ES Leonardo Leal, foram constatadas várias anomalias na estrutura, tais como ferragem aparente e corrosão no aço nos pilares e vigas localizadas na garagem. Também não foi identificado um engenheiro responsável pela obra.

"Não existe risco iminente de desabamento, mas um risco de que problemas maiores possam acontecer, chegando até a um desabamento, no futuro" Leonardo Leal - Engenheiro do Crea-ES

A fiscalização foi realizada após o Crea-ES receber, nesta sexta-feira (24), denúncia, fotos e informações evidenciando que o imóvel estaria correndo risco de um colapso. A denúncia atribui a iminência de um acidente a obras inadequadas de recuperação das colunas, que estão sendo realizadas no imóvel.

Foi lavrado um auto de infração para o Condomínio do Edifício Monsarás, por infringir o artigo 6, alínea a, da Lei 5.194/1966, por exercício ilegal da profissão. “Solicitamos projeto de escoramento, projeto do reforço estrutural e o responsável técnico pela execução da obra. O síndico foi orientado de que ele é o responsável civil e criminal pelos atos até contratar um profissional”, acrescentou Leal.

Na próxima semana, a equipe do Crea-ES retorna ao local para verificar se o escoramento foi feito nos locais solicitados, adiantou o engenheiro. “O condomínio se prontificou a contratar profissional habilitado para fazer o projeto de escoramento, de reforço estrutural e contratar um engenheiro para acompanhar a execução da obra”.