Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Volta dos moradores

Alerta do Crea-ES: retorno a prédio onde piscina desabou é “irresponsável”

Defesa Civil de Vila Velha autorizou que os  moradores do Parador Residence retornassem para os seus apartamentos; construtora informou que eles retornam até terça-feira (27)

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 00:40

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

24 abr 2021 às 00:40
Crea-ES realizou nesta sexta-feira (23/4) vistoria técnica e fiscal no Edifício Parador, em Itaparica, Vila Velha, onde uma piscina desabou
Crea realizou vistoria técnica e fiscal no Parador Residence, onde uma piscina desabou Crédito: Crea-ES
Alerta do Crea-ES - retorno a prédio onde piscina desabou é irresponsável
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) considera arriscado e irresponsável o retorno dos moradores ao Parador Residence, prédio cuja piscina desabou na noite de quinta-feira(22). O corpo técnico e fiscal do Crea avalia que existe o risco de novos acidentesA orientação é pelo monitoramento da estrutura por, no mínimo, 72 horas e pela análise mais aprofundada das causas do acidente.
“Qualquer decisão pelo retorno dos moradores é totalmente irresponsável, inconsequente e incoerente”, disse o presidente do Crea-ES, o engenheiro Jorge Silva, que se reuniu na tarde desta sexta-feira (23) com representantes do condomínio, da Construtora Argo e do Corpo de Bombeiros. No encontro, Silva não aprovou o regresso dos moradores do Parador Residence aos seus apartamentos neste momento.
Os engenheiros do Crea-ES constataram que, com o desabamento, o teto do subsolo apresentou uma deformação devido à carga excessiva recebida pela queda do fundo da piscina, ocasionando trincas e rachaduras na laje e em algumas paredes. Além disso, o escoramento da laje de dois pavimentos inferiores ainda não está concluído. O impacto do acidente afetou o sistema de gás e a área de evacuação do prédio foi comprometida, o que dificulta a saída de emergência, no caso de um possível incêndio.
Em nota, o Crea-ES informa que uma análise prévia realizada pela equipe de engenheiros especialistas identificou que o “fundo da piscina desabou por inteiro, devido a corrosão do aço, engastamento insuficiente entre o fundo da piscina e a viga de sustentação e que a anomalia pode ter sido resultado de falha de projeto, erro de execução ou, até mesmo, problemas com manutenção”.

Veja Também

Aço que sustentava piscina que desabou em prédio de Vila Velha estava corroído

Vídeo mostra momento em que piscina desaba em prédio de Itaparica, Vila Velha

Prédio onde piscina desabou é de 2018 e apartamentos custam até R$ 3 milhões

As orientações ocorrem após vistoria técnica e fiscal no Parador Residence, em Itaparica, Vila Velha, realizada nesta sexta-feira (23). “O Conselho reconhece o empenho e a assistência dada pela empresa Argo Construtora no sentido de reparar os danos causados aos moradores e o compromisso em restabelecer a integridade da estrutura”, informa em nota.
Mas assinala que, por entender a necessidade imediata da solução do problema para evitar mais prejuízos, já encaminhou à Argo Construtora, ofício solicitando cópias dos projetos e anotações de responsabilidade técnica (ARTs) da piscina, do projeto de tubulação de gás, eventuais laudos ou pareceres sobre qualquer anomalia que, porventura, já tenha sido verificada no edifício, além de todas as ARTs de execução do prédio. Esses documentos deverão ser entregues ao Conselho num prazo de até três dias úteis.
“O não atendimento às solicitações do Conselho pode resultar em autuações e até mesmo em infração ao Código de Ética Profissional. A previsão é de que o relatório final da vistoria técnica e fiscal realizada nesta sexta-feira (23), seja concluído até o fim da próxima semana”, informa em nota.
Durante o final de semana os trabalhos serão acompanhados pelos engenheiros do Crea-ES. Vão monitorar os trabalhos que a Argo Construtora realiza no local e ainda verificar se houve mudanças na estrutura do prédio.

VOLTA PARA CASA

A piscina do Parador Residence, localizado no bairro Itaparica, em Vila Velha, desabou sobre a garagem do prédio, na noite desta quinta-feira (22), por volta das 22h. Ninguém ficou ferido. Os moradores desocuparam os apartamentos e evacuaram o local, pois o gás e a água do condomínio foram cortados.
De acordo com a Argo Construtora, os cerca de 270 moradores poderão retornar para suas casas até a próxima terça-feira (27). Até lá eles devem ficar em hotéis custeados pela empresa.
Relatório de vistoria da Defesa Civil de Vila Velha informa que a construtora emitiu laudo estrutural. Nele foi atestado “a não existência de risco estrutural para o imóvel”. Em função disto, foi autorizado o retorno dos moradores aos seus apartamentos. “Com o devido isolamento do local aonde se realizarão as obras de recuperação e reparo”, informa o documento.
Crea-ES realizou nesta sexta-feira (23/4) vistoria técnica e fiscal no Edifício Parador, em Itaparica, Vila Velha, onde uma piscina desabou
Área onde ocorreu o desabamento da piscina do Parador  Residence, em  Vila Velha Crédito: Crea-ES

O QUE DIZ A ARGO

A Argo Construtora informou, por nota, que prestou e mantém toda a assistência necessária às famílias do prédio, além de colaborar com as autoridades e órgãos competentes. Também reforçou que não houve feridos. Confira a íntegra da nota: 
“A Argo Construtora destaca que prestou e mantém toda a assistência necessária às famílias do prédio, além de colaborar com as autoridades e órgãos competentes. Também reforça que não houve feridos. Na última quinta-feira, a desocupação das torres, orientada pela Defesa Civil, foi uma iniciativa preventiva, até que todas as avaliações necessárias fossem realizadas. A empresa se prontificou de imediato em arcar com todos os custos dos moradores com hotel e afins, visando que essa situação seja vencida com o menor impacto possível. A Defesa Civil emitiu parecer no sentido de que a estrutura da edificação não foi abalada pelo incidente, corroborando com o laudo emitido pelo engenheiro calculista, permitindo com isso o retorno dos moradores aos seus apartamentos. O retorno acontecerá até terça-feira (27/04), a fim de resguardar a segurança dos moradores, evitando possíveis aglomerações e alto fluxo de prestadores de serviço nesse momento de pandemia. Nesse período a Argo vai continuar a arcar com as despesas de hotel e a

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Crea não recomenda volta de moradores a prédio onde piscina desabou na Praia de Itaparica

Aço da piscina não estava preso, diz Crea após vistoria em prédio na Praia de Itaparica

Vídeos mostram piscina que desabou em prédio de Vila Velha

Aço da piscina não estava preso, diz Crea após vistoria em prédio na Praia de Itaparica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

defesa civil Vila Velha Praia de Itaparica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados