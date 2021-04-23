Aço que sustentava piscina que desabou em prédio de Vila Velha estava corroído

A piscina do edifício de luxo Parador Residence, em Itaparica, desabou durante a noite desta quinta-feira(22) Crédito: Fernando Madeira

Análise preliminar realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) no Parador Residence, aponta que o aço que recobria o fundo piscina da área de lazer, que desabou na noite desta quinta-feira (22) , estava totalmente corroído. Mas ainda não se sabe o que causou o rompimento da estrutura, que ocorreu de forma instantânea.

De acordo com Giuliano Battisti, engenheiro civil, ambiental e do trabalho, e membro da comissão do Crea-ES que realizou a fiscalização no prédio , já é possível apontar alguns fatos. “O primeiro é que o piso da piscina desabou completamente e instantaneamente. O segundo é que o aço utilizado, que segura o fundo da estrutura, estava 100% oxidado”, relata.

O local tinha laje protendida, segundo o engenheiro, ela vem sendo utilizada em áreas maiores, para se evitar o uso de muitas pilastras, com espaços mais abertos, como é o caso das garagens. “Estas estruturas são sustentadas por cabos de aço e houve rompimento dos cabos de aço (cordualhas)”, explicou.

O QUE PODE TER CAUSADO O DESABAMENTO

A oxidação do aço ocorre quando há contato com o oxigênio, explica o engenheiro. E isto pode ocorrer por vários motivos: exposição a produtos químicos, aerossóis marinhos (maresia), contatos com outros materiais, umidade que pode levar ao contato com produtos corrosivos.

Battisti explica ainda que perícias realizadas pela empresa, e também por empresa contratada pelo condomínio, vão apontar os motivos do rompimento da estrutura. Um relatório que precisará responder algumas perguntas:

Por quê a estrutura não suportou a carga de cerca de cem toneladas da piscina?

não suportou a carga de cerca de cem toneladas da piscina? O que causou a oxidação do aço que fazia a sustentação da piscina?

do aço que fazia a sustentação da piscina? O aço utilizado para sustentar a piscina estava dimensionado adequadamente?

para sustentar a piscina estava dimensionado adequadamente? Houve erro no projeto, na execução do projeto, na manutenção ou mau uso da piscina?

O Crea, segundo Battisti, realiza a vistoria para verificar se a obra contava com responsável técnico, se estava regular, se tinha projetos. “Ainda estamos fazendo o levantamento destas informações”, disse. A Prefeitura de Vila Velha informou que a construção do prédio seguiu as normas do município e que não foram registradas irregularidades.

O desabamento provocou o rompimento de algumas estruturas, afetando o abastecimento de água, gás e até energia. “A empresa já realizou o trabalho de escoramento. Houve avarias do sistema de gás, energia e abastecimento água. Fios próximos á área do desabamento foram rompidos”, informou o engenheiro.

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VOLTA PARA CASA

De acordo com a Argo Construtora, os cerca de 270 moradores poderão retornar para suas casas até a próxima terça-feira (27). Até lá eles devem ficar em hotéis custeados pela empresa.

Relatório de vistoria da Defesa Civil de Vila Velha informa que a construtora emitiu laudo estrutural. Nele foi atestado “a não existência de risco estrutural para o imóvel”. Em função disto, foi autorizado o retono dos moradores aos seus apartamentos. “Com o devido isolamento do local aonde se realizarão as obras de recuperação e reparo”, informa o documento.

Crea-ES foi ao Parador Residence, em Itaparica, fiscalizar danos após desabamento de piscina do imóvel Crédito: Fernando Madeira

O QUE DIZ A ARGO

A Argo Construtora informou, por nota, que prestou e mantém toda a assistência necessária às famílias que vivem no prédio, além de colaborar com as autoridades e órgãos competentes. Também reforçou que não houve feridos. Confira a íntegra da nota: