Defesa Civil libera volta de moradores a prédio, mas Crea orienta esperar

A piscina do edifício de luxo Parador Residence, em Itaparica, desabou durante a noite de ontem, (22), não houve feridos Crédito: Fernando Madeira

Relatório de vistoria da Defesa Civil de Vila Velha informa que a Construtora Argo emitiu laudo estrutural. Nele foi atestado “a não existência de risco estrutural para o imóvel”. Em função disto, foi autorizado o retorno dos moradores aos seus apartamentos. “Com o devido isolamento do local aonde se realizarão as obras de recuperação e reparo”, informa o documento.

A recomendação do Crea, segundo Giuliano Battisti, engenheiro civil, ambiental e do trabalho, que faz parte da equipe que fiscalizou o local onde ocorreu o desabamento, é que se aguarde pelo menos 72 horas. “Entendemos que as próximas 72h são de acompanhamento e observação. Foi feito o escoramento, um laudo emitido por profissional habilitado atestanto que o imóvel esta estável quanto a estrutura, mas é preciso monitorar. Esta é a nossa orientação”, destaca.

TODA A ESTRUTURA DA PISCINA CEDEU

A piscina do Parador Residence, localizado no bairro Itaparica, em Vila Velha, desabou sobre a garagem do prédio, na noite desta quinta-feira (22), por volta das 22h. Ninguém ficou ferido. Os moradores desocuparam os apartamentos e evacuaram o local, pois o gás e a água do condomínio foram cortados.

Na manhã desta sexta-feira (23) equipe do Crea realizou uma fiscalização no local. Para a TV Gazeta o gerente de fiscalização do Crea-ES, Leonardo Leal, informou que a primeira análise identificou que não existia o chamado “engastamento”. “Na nossa pré-análise, constatamos que não existia engastamento entre o fundo da piscina e a viga. Já solicitamos o projeto para a construtora, que irá encaminhar para fazermos uma análise melhor”, disse.

Além do Crea-ES, a Defesa Civil de Vila Velha também realiza uma força-tarefa para fiscalizar todo o local durante a manhã.

Your browser does not support the video tag.

INFORMAÇÕES DA CONSTRUTORA

Por nota, a construtora informou que o retorno dos moradores para suas casas acontecerá até terça-feira (27) e que nesse período eles permaneceriam em hotéis. Veja a íntegra da nota: