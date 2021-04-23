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Desabamento de piscina

Defesa Civil libera volta de moradores a prédio, mas Crea orienta esperar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) orienta que moradores aguardem pelo menos 72 horas antes de retornarem para suas casas, período é necessário para monitoramento

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 19:17

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

23 abr 2021 às 19:17
A piscina do edifício de luxo Parador Residence, em Itaparica, desabou durante a noite de ontem, (22), não houve feridos
A piscina do edifício de luxo Parador Residence, em Itaparica, desabou durante a noite de ontem, (22), não houve feridos Crédito: Fernando Madeira
O retorno dos moradores para o Parador Residence, onde a piscina da área de lazer desabou na noite desta quinta-feira (22), foi autorizado pela Defesa Civil de Vila Velha. Mas o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) orienta que se aguarde pelo menos 72 horas para que o local seja monitorado.
Relatório de vistoria da Defesa Civil de Vila Velha informa que a Construtora Argo emitiu laudo estrutural. Nele foi atestado “a não existência de risco estrutural para o imóvel”. Em função disto, foi autorizado o retorno dos moradores aos seus apartamentos. “Com o devido isolamento do local aonde se realizarão as obras de recuperação e reparo”, informa o documento.
A recomendação do Crea, segundo Giuliano Battisti, engenheiro civil, ambiental e do trabalho, que faz parte da equipe que fiscalizou o local onde ocorreu o desabamento, é que se aguarde pelo menos 72 horas. “Entendemos que as próximas 72h são de acompanhamento e observação. Foi feito o escoramento, um laudo emitido por profissional habilitado atestanto que o imóvel esta estável quanto a estrutura, mas é preciso monitorar. Esta é a nossa orientação”, destaca.

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TODA A ESTRUTURA DA PISCINA CEDEU

A piscina do Parador Residence, localizado no bairro Itaparica, em Vila Velha, desabou sobre a garagem do prédio, na noite desta quinta-feira (22), por volta das 22h. Ninguém ficou ferido. Os moradores desocuparam os apartamentos e evacuaram o local, pois o gás e a água do condomínio foram cortados.
Na manhã desta sexta-feira (23) equipe do Crea realizou uma fiscalização no local. Para a TV Gazeta o gerente de fiscalização do Crea-ES, Leonardo Leal, informou que a primeira análise identificou que não existia o chamado “engastamento”. “Na nossa pré-análise, constatamos que não existia engastamento entre o fundo da piscina e a viga. Já solicitamos o projeto para a construtora, que irá encaminhar para fazermos uma análise melhor”, disse.
Além do Crea-ES, a Defesa Civil de Vila Velha também realiza uma força-tarefa para fiscalizar todo o local durante a manhã.

INFORMAÇÕES DA CONSTRUTORA

Por nota, a construtora informou que o retorno dos moradores para suas casas acontecerá até terça-feira (27) e que nesse período eles permaneceriam em hotéis. Veja a íntegra da nota:
“A Argo Construtora destaca que prestou e mantém toda a assistência necessária às famílias do prédio, além de colaborar com as autoridades e órgãos competentes. Também reforça que não houve feridos. Na última quinta-feira, a desocupação das torres, orientada pela Defesa Civil, foi uma iniciativa preventiva, até que todas as avaliações necessárias fossem realizadas. A empresa se prontificou de imediato em arcar com todos os custos dos moradores com hotel e afins, visando que essa situação seja vencida com o menor impacto possível. A Defesa Civil emitiu parecer no sentido de que a estrutura da edificação não foi abalada pelo incidente, corroborando com o laudo emitido pelo engenheiro calculista, permitindo com isso o retorno dos moradores aos seus apartamentos. O retorno acontecerá até terça-feira (27/04), a fim de resguardar a segurança dos moradores, evitando possíveis aglomerações e alto fluxo de prestadores de serviço nesse momento de pandemia. Nesse período a Argo vai continuar a arcar com as despesas de hotel e afins.”

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