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Praia de Itaparica

Vídeos mostram piscina que desabou em prédio de Vila Velha

Pedaços de concreto da estrutura ficaram espalhados pela rua e um grande buraco se formou após a queda da piscina

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 08:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2021 às 08:20
Vila Velha
Bombeiros chegam para atender a ocorrência em Itaparica Crédito: Tiago Félix
A piscina do edifício Parador, no bairro Itaparica, em Vila Velha, desabou sobre a garagem do prédio, na noite desta quinta-feira (22), por volta das 22h. Ninguém ficou ferido, mas moradores tiveram que evacuar o local e destroços da piscina foram parar na calçada do prédio.
A médica Ana Paula Gonçalves mora no edifício há três anos. Ela contou que levou um grande susto. "Estava em casa conversando com uma amiga pelo celular, quando ouvi uma explosão. De repente a campainha tocou, era minha vizinha de porta falando para eu sair imediatamente de casa porque a piscina tinha explodido", contou.

VEJA O BURACO QUE SE FORMOU APÓS QUEDA DA PISCINA

"Quando eu cheguei na janela, vi um buraco imenso e aí eu vi que a piscina tinha desabado toda para a garagem do térreo e um cheiro de gás insuportável subiu""
Ana Paula Gonçalves - Moradora do prédio

DESTROÇOS FORAM PARAR NA CALÇADA

Com o impacto, destroços da piscina foram parar na calçada do prédio. Pedaços de concreto da piscina ficaram espalhados pela rua. Por volta das 22h30, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros já estavam no imóvel. A rua da praia foi bloqueada após o ocorrido.

VEJA COMO FICOU A GARAGEM

A piscina, a maior do prédio, com raia de 25 metros, caiu sobre a garagem do edifício. Nesse vídeo, é possível ver como estava a garagem no momento em que as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local.
"A laje da piscina cedeu, ela fica no primeiro andar, caiu na garagem, mas não teve nenhum carro esmagado, nenhum outro dano, nenhuma vítima", afirmou o coordenador adjunto da Defesa Civil de Vila Velha.

VISTORIA NESTA SEXTA

Na manhã desta sexta-feira (23), engenheiros da Defesa Civil de Vila Velha, da Defesa Civil Estadual e engenheiros da empresa responsável pela construção vão fazer uma força-tarefa para percorrer toda a área do prédio e verificar possíveis problemas provocados pela queda da piscina.  Uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) também fará vistorias técnica e fiscal no edifício Parador.

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