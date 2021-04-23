Vídeos mostram piscina que desabou em prédio de Vila Velha

Bombeiros chegam para atender a ocorrência em Itaparica Crédito: Tiago Félix

A médica Ana Paula Gonçalves mora no edifício há três anos. Ela contou que levou um grande susto. "Estava em casa conversando com uma amiga pelo celular, quando ouvi uma explosão. De repente a campainha tocou, era minha vizinha de porta falando para eu sair imediatamente de casa porque a piscina tinha explodido", contou.

Your browser does not support the video tag.

VEJA O BURACO QUE SE FORMOU APÓS QUEDA DA PISCINA

"Quando eu cheguei na janela, vi um buraco imenso e aí eu vi que a piscina tinha desabado toda para a garagem do térreo e um cheiro de gás insuportável subiu"" Ana Paula Gonçalves - Moradora do prédio

Your browser does not support the video tag.

DESTROÇOS FORAM PARAR NA CALÇADA

Com o impacto, destroços da piscina foram parar na calçada do prédio. Pedaços de concreto da piscina ficaram espalhados pela rua. Por volta das 22h30, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros já estavam no imóvel. A rua da praia foi bloqueada após o ocorrido.

Your browser does not support the video tag.

VEJA COMO FICOU A GARAGEM

A piscina, a maior do prédio, com raia de 25 metros, caiu sobre a garagem do edifício. Nesse vídeo, é possível ver como estava a garagem no momento em que as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local.

"A laje da piscina cedeu, ela fica no primeiro andar, caiu na garagem, mas não teve nenhum carro esmagado, nenhum outro dano, nenhuma vítima", afirmou o coordenador adjunto da Defesa Civil de Vila Velha.

Your browser does not support the video tag.

VISTORIA NESTA SEXTA