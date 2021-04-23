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Em Vila Velha

Crea não recomenda volta de moradores a prédio onde piscina desabou na Praia de Itaparica

Orientação foi feita após análise inicial da estrutura realizada na manhã desta sexta (23). De acordo com a equipe do Crea-ES, o desabamento afetou o piso do subsolo e as colunas do prédio

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 09:37

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

23 abr 2021 às 09:37
Equipes do Crea-ES e Defesa Civil fazem vistoria em prédio onde piscina desabou em Vila Velha
Equipes do Crea-ES e Defesa Civil fazem vistoria em prédio onde piscina desabou em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Depois da primeira vistoria realizada no edifício onde uma piscina desabou sobre a garagem, em Vila Velha, nesta quinta-feira (22), engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informaram que vão recomendar à Defesa Civil Municipal para que não libere o retorno dos moradores. Eles saíram do prédio por uma questão de segurança. A rede de gás e água do edifício foi desligada após o desabamento da piscina.
De acordo com o gerente de fiscalização do Crea-ES, Leonardo Leal, a recomendação é que o prédio continue evacuado, pois o desabamento afetou o piso do subsolo e as colunas do prédio.
“O Crea vai recomendar à Defesa Civil que não libere o retorno dos moradores, que o prédio continue evacuado. Com o desabamento, afetou o piso do subsolo e as colunas, a coluna central do prédio. É até perigoso os moradores voltarem. Será feito um novo projeto e o reforço estrutural”, disse.
Segundo Leal, um projeto de reforço deverá ser providenciado e executado pela construtora para que os moradores possam voltar aos apartamentos. “O Crea vai acompanhar e cobrar para que a construtora faça o projeto de reforço o mais rápido possível e que também execute o reforço para os moradores voltarem”, explicou.

DEFESA CIVIL

O representante da Defesa Civil de Vila Velha, Gilvandro Pinto, informou em entrevista à TV Gazeta que a retirada dos moradores e o isolamento do prédio foi feito para segurança e um melhor trabalho das equipes. Agora, o órgão aguarda um laudo dos engenheiros da construtora para, após um parecer, liberar o retorno das famílias.
“Foi feito um isolamento e solicitado aos moradores que se retirassem do prédio para uma melhor análise. Agora a gente solicita um laudo dos engenheiros da construtora se responsabilizando pela estrutura do imóvel. A partir da hora que eles emitirem esse laudo, nós liberamos os moradores a retornarem ao edifício”, disse.
Funcionários da construtora chegaram ao prédio na manhã desta sexta-feira (23)
Funcionários da construtora chegaram ao prédio na manhã desta sexta-feira (23) Crédito: Fernando Madeira
Perguntado sobre uma previsão para a confecção do laudo e a liberação para retorno dos moradores, Gilvandro afirmou que equipes da construtora estão fazendo a análise da estrutura e espera que o documento seja entregue ainda nesta sexta-feira (23).

PISCINA DESABOU

A piscina do edifício Parador, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, desabou sobre a garagem do prédio, na noite desta quinta-feira (22), por volta das 22h. Ninguém ficou ferido. Os moradores desocuparam os apartamentos e evacuaram o local, pois o gás e a água do condomínio foram cortados.
Piscina do Edifício Parador em foto divulgada no site da construtora
Piscina do Edifício Parador em foto divulgada no site da construtora Crédito: Divulgação/Argo

O QUE DIZ A CONSTRUTORA

O edifício Parador foi entregue pela construtora Argo em 2018. Demandada pela reportagem, a construtora informou, por meio de nota, que "está prestando a assistência necessária às famílias do prédio, além de colaborar com as autoridades e órgãos competentes para apurar as causas. Também reforça que não houve feridos".
Na manhã desta sexta (23), em novo contato com a reportagem, a construtora completou, informando que "a desocupação das torres, orientada pela Defesa Civil, é uma iniciativa preventiva neste momento, até que todas as avaliações necessárias sejam realizadas. A empresa se prontificou de imediato em arcar com todos os custos de hotel aos moradores".

Equipes do Crea e da Defesa Civil fazem vistoria em prédio onde piscina desabou em Vila Velha

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