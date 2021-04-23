Piscina desaba sobre garagem de edifício em Itaparica, Vila Velha

Piscina desaba em prédio de Itaparica Crédito: Leitor A Gazeta

A piscina do edifício Parador, no bairro Itaparica, em Vila Velha , desabou sobre a garagem do prédio, na noite desta quinta-feira (22), por volta das 22h. De acordo com informações do porteiro, identificado como Carlos, ninguém ficou ferido. Ainda segundo o porteiro, os moradores desocuparam os apartamentos e evacuaram o local.

A médica Ana Paula Gonçalves mora no edifício há três anos. Ela contou que levou um grande susto: "Estava em casa conversando com uma amiga pelo celular quando ouvi uma explosão. De repente a campainha tocou, era minha vizinha de porta falando para eu sair imediatamente de casa porque a piscina tinha explodido. Quando eu cheguei na janela, vi um buraco imenso e aí eu vi que a piscina tinha desabado toda para a garagem do térreo e um cheiro de gás insuportável subiu".

Segundo a moradora, a piscina era aquecida e estava funcionando, mas chegou a ter problemas no ano passado. "A piscina não estava interditada agora, é uma piscina aquecida, a maior, mais frequentada, de raia de 25 metros. Ano passado ela ficou interditada por conta de um vazamento, ficamos uns três meses sem a piscina", disse Ana Paula Gonçalves.

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O edifício Parador foi entregue pela construtora Argo em 2018. Demandada pela reportagem, a construtora informou, por meio de nota, que "está prestando a assistência necessária às famílias do prédio, além de colaborar com as autoridades e órgãos competentes para apurar as causas. Também reforça que não houve feridos".

DEFESA CIVIL ESCORA LOCAL E PREPARA FORÇA-TAREFA DE ENGENHEIROS

Segundo informações da TV Gazeta, pedaços de concreto da piscina ficaram espalhados pela rua. Por volta das 22h30, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros já estavam no imóvel. A rua da praia foi bloqueada após o ocorrido.

Piscina do Edifício Parador em foto divulgada no site da construtora Crédito: Divulgação/Argo

O coordenador adjunto da Defesa Civil de Vila Velha afirmou, na noite desta quinta, que a equipe começou uma inspeção no local e também um trabalho de escoramento da laje. "Estamos fazendo a verificação do local. A laje da piscina cedeu, ela fica no primeiro andar, caiu na garagem, mas não teve nenhum carro esmagado, nenhum outro dano, nenhuma vítima. A primeira ação agora é a evacuação do prédio, por questões de segurança. Os moradores vão para um hotel disponibilizado pela construtora", disse Belenda.

Bombeiros chegam para atender a ocorrência em Itaparica Crédito: Tiago Félix

Sobre o cheiro de gás que os moradores relataram, o coordenador adjunto da Defesa Civil afirmou que a tubulação foi fechada e não há risco de vazamento. "A estrutura está interligada com gás porque a piscina era aquecida. A empresa veio junto com o síndico, foi fechado o gás e a tubulação de água da rua também, não existe nenhum risco de vazamento", informou Belenda.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha informou na madrugada desta sexta-feira (23) que a Defesa Civil Municipal estava no local e, com auxílio da Guarda Municipal, havia isolado o edifício e um trecho da Rua Itapemirim, próximo ao prédio.

"A piscina cedeu e o piso do estacionamento que recebeu o impacto ameaça a ceder também, porém, inicialmente não há risco estrutural iminente. A orientação aos moradores é de que deixem o local, que já está recebendo escoramento realizado pela construtora responsável. A Defesa Civil irá fazer nova avaliação pela manhã", disse.

Segundo a prefeitura, ao todo, são 90 apartamentos no edifício e o gás foi desligado.

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CREA FARÁ VISTORIAS

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"Equipes de fiscais e especialistas do Conselho estarão no local para analisar a situação, buscar identificar as possíveis causas do acidente, verificar registros de projetos e de responsabilidade técnica. A previsão é de que o trabalho dos engenheiros especialistas do Conselho prossiga durante todo o dia.

A instituição continua na sua missão educativa, orientativa e punitiva alertando para que obras e serviços de Engenharia, Agronomia e Geociências sejam realizados por empresas e profissionais legalmente habilitados", finalizou a nota.

EM 2016, PISCINA DESABOU EM CONDOMÍNIO NA ENSEADA DO SUÁ

Desabamento do Grand Parc, em Vitória Crédito: Arquivo/ A Gazeta