Acidente em Vila Velha: jovem é operado e não sabe que namorada morreu

Amanda Marques e o namorado Matheus José. A moto em que eles estavam foi atingida por um Tou Crédito: Instagram

Em recuperação do grave acidente ocorrido no último sábado (17) na rodovia Darly Santos, em Vila Velha , Matheus José Silva, de 23 anos, passou por uma cirurgia no ombro nesta quarta-feira (21). Até o momento, no entanto, não sabe da morte da companheira, Amanda Marques, de 20 anos. Os dois seguiam de moto para o bairro Divino Espírito Santo, onde moravam, quando ocorreu o acidente.

Moto Honda XRE envolvida no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução

O jovem possui um coágulo cerebral em decorrência do acidente. De acordo com o tio de Matheus, Antônio Victor da Silva, o estado de saúde do sobrinho é estável e por enquanto uma cirurgia na cabeça está descartada, já que o coágulo apresentou redução.

"Ele fez uma cirurgia no ombro no final do dia de ontem (21) e se recupera bem. Foi constatada também uma pequena lesão em uma das vértebras da coluna e a princípio não acreditamos que não será necessário operar, mas ainda serão feitos mais exames", disse Silva.

Questionada, Renata Aparecida Marques, mãe de Amanda , informou que o rapaz passou a se expressar desde a saída do centro cirúrgico, nesta quarta-feira (21). "Agora ele começou a se comunicar, mas ainda está meio perdido. Ele não sabe o que ocorreu, está achando que a minha filha está comigo. Ele perguntou por ela assim que saiu do centro cirúrgico. Ele chegou a me ver junto ao meu marido dando entrevista para a TV, apareceu também a foto da Amanda, então chegou a questionar a mãe dele, pedindo que ela não mentisse. Mas ainda não é o momento para contar (sobre a morte), até porque ele não pode se movimentar muito, por causa da coluna", afirmou.

Amanda Marques e o namorado Matheus José. A moto em que eles estavam foi atingida por um Toyota Corolla Crédito: Instagram

Segundo Renata, Matheus ainda não precisará de cirurgia na coluna, mas os médicos informaram que ele precisará usar colete. "Ele teve uma lesão na coluna e vai precisar usar um colete por um bom tempo. Já a cirurgia na cabeça por enquanto não vai precisar. Ele está sendo medicado neste sentido", concluiu.

RELEMBRE O CASO

Matheus pilotava a moto modelo Honda XRE 300, com Amanda na garupa, no momento em que o veículo Corolla, que seguia no mesmo sentido na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, atingiu a traseira da motocicleta, no último sábado (17), segundo a Polícia Militar.

Amanda morreu no local do acidente. O rapaz foi levado por uma ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde ainda está internado. O casal havia saído da casa de Renata, no bairro Jockey, e seguia para o bairro Divino Espírito Santo.

O motorista do Corolla, Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, se recusou a fazer o teste de etilômetro no local do acidente e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Testemunhas afirmaram que ele apresentava sinais de embriaguez.

A Polícia Civil informou, por nota, que o condutor, de 28 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana no início da manhã de domingo (18).

O QUE DIZ A DEFESA DE WAGNER

À reportagem de A Gazeta, o advogado responsável pela defesa do motorista, Ramon Coelho Almeida, descreveu o ocorrido como uma fatalidade. “Foi literalmente um acidente. É uma pessoa que nunca sofreu nenhum acidente e vamos provar que foi mesmo uma fatalidade. Vamos lutar pela liberdade dele", afirmou.

Questionado sobre o motivo pelo qual o motorista se recusou a fazer o teste do etilômetro, o advogado afirmou que Wagner agiu sem pensar, diante da perplexidade em relação ao ocorrido.