"O sonho dela era me dar um netinho", diz mãe de Amanda Marques

Amanda Marques Pinto foi vítima de acidente no último sábado (17) Crédito: Arquivo da família

"O sonho dela era me dar um netinho". É assim que Renata Aparecida Marques lamenta a morte da filha Amanda Marques, de 20 anos, vítima de um grave acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha , no último sábado (17). Segundo a mãe, a jovem pretendia engravidar no fim de 2021 e planejava se casar em breve, estava apenas aguardando passar o período crítico da pandemia. Além de constituir família, a jovem queria cursar a faculdade de Fisioterapia a partir do segundo semestre deste ano.

Amanda estava na garupa da moto do companheiro, Matheus José Silva, de 23 anos, no momento em que um carro atingiu o veículo. O rapaz foi levado por uma ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde ainda está internado em estado grave . O casal havia saído da casa de Renata, no bairro Jockey, e seguia para o bairro Divino Espírito Santo.

Renata e a filha Amanda, vítima de acidente na rodovia Darly Santos Crédito: Arquivo da família

A mãe a descreve como uma filha perfeita, que era muito amada por todos, em especial pelo irmãozinho de 3 anos. "Amanda era muito amada, carinhosa, meiga, tinha um amor imenso com o irmão. Não tinha defeitos e onde ela passava deixava carinho. Inclusive tinha uma relação muito boa com Matheus, moravam juntos há um ano, se amavam muito, estavam um pelo outro, arrumando a casinha deles do jeito que queriam", contou.

"O momento mais marcante agora é que no sábado (17) ela esteve o dia todo comigo, sempre falando que me amava. E no final ela me deu um beijo, pediu a benção, como todo dia fazia. Todo dia de manhã, mesmo sem me ver, mandava mensagem e perguntava pelo irmão, que na próxima segunda-feira (26) fará aniversário" Renata Aparecida Marques - Mãe de Amanda Marques

Para Renata, o que fica agora é o sentimento de dor, além da saudade . "Fica a sensação de que não vou mais poder ter o beijo e o abraço dela. A mãe do homem que a matou vai vê-lo quando quiser, eu não vou ver a minha filha mais. Minha princesa, agora virou estrelinha", desabafou.

Amanda e Matheus seguiam de moto para o bairro Divino Espírito Santo, onde moravam, quando ocorreu o acidente. Era Matheus quem pilotava a moto, modelo Honda XRE 300, no momento em que o Corolla, que seguia no mesmo sentido na pista, atingiu a traseira da motocicleta, segundo a Polícia Militar.

O motorista, identificado como Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, se recusou a fazer o teste de etilômetro no local do acidente, mas foi detido em flagrante após a batida e foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, como informou a Polícia Civil, por nota.

Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana no início da manhã deste domingo (18), onde passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, a pedido do Ministério Público.

JUSTIÇA

Amanda Marques Pinto estava garupa da moto do companheiro quando o acidente aconteceu Crédito: Arquivo da família

Renata ainda deixou um recado para outras mães que enfrentam situações semelhantes. Para ela, deve-se buscar solução para o caso, para que não fique impune. "É preciso correr atrás de justiça. A vida vale tudo. Para nós que estivemos na delegacia o rapaz não parecia sóbrio. Ele tem que mofar na cadeia, não pode sair, isso tem que ter punição", concluiu.

PAI DE AMANDA PEDE JUSTIÇA

O pai da jovem, Maxwell Pinto, gravou um vídeo em que agradece a rede de apoio à família de Amanda e pede justiça para o caso. "Amanda foi vítima de um grave acidente neste sábado, onde o motorista embriagado acabou com a vida dela, sem dar nenhuma chance de defesa. Estamos aqui tentando reunir forças para continuar e fazer com que Amanda não seja só mais uma vítima de trânsito", afirmou.

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O QUE DIZ A DEFESA DE WAGNER

À reportagem de A Gazeta, o advogado responsável pela defesa do motorista, Ramon Coelho Almeida, confirmou a manutenção da prisão do rapaz, mas descreveu o ocorrido como uma fatalidade. “Foi literalmente um acidente. É uma pessoa que nunca sofreu nenhum acidente e vamos provar que foi mesmo uma fatalidade. Vamos lutar pela liberdade dele", afirmou.

Questionado sobre o motivo pelo qual o motorista se recusou a fazer o teste do etilômetro, o advogado afirmou que Wagner agiu sem pensar, diante da perplexidade em relação ao ocorrido.