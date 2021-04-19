Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Namorada morreu

Jovem não se lembra de acidente em Vila Velha e apresenta coágulo no cérebro

Matheus José Silva, de 23 anos, está internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, para onde foi levado após ser socorrido em local de acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila velha. Segundo familiares, ele está em estado grave

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 13:22

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 abr 2021 às 13:22
Matheus José Silva, 23 anos, e Amanda Marques, 20, sofreram acidente na noite de sábado (17)
Matheus José Silva, de 23 anos, está internado desde o último sábado, em Vitória. Ele sobreviveu ao acidente que vitimou a companheira dele, a jovem Amanda Marques, de 20 anos, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram/Arquivo pessoal
O jovem Matheus José Silva, de 23 anos, segue internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, o antigo Hospital São Lucas, para onde foi levado após ser socorrido no local do trágico acidente ocorrido na noite do último sábado (17), em Vila Velha, e que vitimou a namorada dele, a jovem Amanda Marques, de 20 anos.

Veja Também

Justiça mantém prisão de motorista após morte de jovem em Vila Velha

Vídeo mostra momento em que motorista é preso após acidente em Vila Velha

Mãe de jovem morta em acidente: "Ela gritou que me amava e saiu"

Segundo o padrasto de Amanda, Carlos Alberto Bertassoni da Silva, de 53 anos, Matheus não tem previsão de alta e está bastante machucado. Ele informou que o jovem possui um coágulo cerebral em decorrência do acidente.
"Minha filha (enteada) infelizmente não sobreviveu, mas o Matheus segue em um estado de saúde grave. Os médicos nos informaram que ele tem um coágulo no cérebro e que estão entrando com medicação para eliminá-lo. Caso não consigam, talvez seja necessária uma cirurgia, mas estamos torcendo para que isso não seja necessário. Ele usava capacete quando foram atingidos e isso certamente o ajudou", contou o autônomo, que também está em contato com familiares do jovem.
Amanda Marques e o namorado Matheus José. A moto em que eles estavam foi atingida por um Toyota Corolla na Darly Santos, em Vila Velha. Amanda morreu na hora
Amanda Marques morreu no acidente de sábado (17) e o namorado dela, Matheus José, foi socorrido e internado em Vitória Crédito: Instagram
Ainda de acordo Carlos Alberto, Matheus, que trabalhava com a namorada em uma fábrica de gesso, não sofreu nenhuma fratura, mas tem muitas escoriações pelo corpo. Ele é mantido com sedação baixa, está lúcido, e pouco se lembra do acidente. O jovem também não foi comunicado da morte da companheira porque os médicos disseram que essa informação poderia deixá-lo agitado.

SEPULTAMENTO

Enquanto Matheus segue no hospital, Amanda foi sepultada na tarde deste domingo (18), no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha. A cerimônia foi marcada por muita emoção, além de um protesto organizado por familiares e amigos, que cobram por justiça pela morte da jovem. Houve também uma carreata até o local onde o corpo dela foi sepultado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assalto e roubo de R$ 630 mil em joalheria de Aracruz é preso
Evento "Brasil Sob Ameaça" será realizado em Vitória
Encontro nacional de segurança em Vitória vai debater efeitos da violência na economia
Imagem de destaque
IA reduz custos e muda a lógica de crescimento nas empresas 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados