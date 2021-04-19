Jovem não se lembra de acidente em Vila Velha e apresenta coágulo no cérebro

O jovem Matheus José Silva, de 23 anos, segue internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, o antigo Hospital São Lucas, para onde foi levado após ser socorrido no local do trágico acidente ocorrido na noite do último sábado (17), em Vila Velha, e que vitimou a namorada dele, a jovem Amanda Marques, de 20 anos.
Segundo o padrasto de Amanda, Carlos Alberto Bertassoni da Silva, de 53 anos, Matheus não tem previsão de alta e está bastante machucado. Ele informou que o jovem possui um coágulo cerebral em decorrência do acidente.
"Minha filha (enteada) infelizmente não sobreviveu, mas o Matheus segue em um estado de saúde grave. Os médicos nos informaram que ele tem um coágulo no cérebro e que estão entrando com medicação para eliminá-lo. Caso não consigam, talvez seja necessária uma cirurgia, mas estamos torcendo para que isso não seja necessário. Ele usava capacete quando foram atingidos e isso certamente o ajudou", contou o autônomo, que também está em contato com familiares do jovem.
Ainda de acordo Carlos Alberto, Matheus, que trabalhava com a namorada em uma fábrica de gesso, não sofreu nenhuma fratura, mas tem muitas escoriações pelo corpo. Ele é mantido com sedação baixa, está lúcido, e pouco se lembra do acidente. O jovem também não foi comunicado da morte da companheira porque os médicos disseram que essa informação poderia deixá-lo agitado.
SEPULTAMENTO
Enquanto Matheus segue no hospital, Amanda foi sepultada na tarde deste domingo (18), no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha. A cerimônia foi marcada por muita emoção, além de um protesto organizado por familiares e amigos, que cobram por justiça pela morte da jovem. Houve também uma carreata até o local onde o corpo dela foi sepultado.