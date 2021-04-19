Jovem não se lembra de acidente em Vila Velha e apresenta coágulo no cérebro

Matheus José Silva, de 23 anos, está internado desde o último sábado, em Vitória. Ele sobreviveu ao acidente que vitimou a companheira dele, a jovem Amanda Marques, de 20 anos, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram/Arquivo pessoal

Segundo o padrasto de Amanda, Carlos Alberto Bertassoni da Silva, de 53 anos, Matheus não tem previsão de alta e está bastante machucado. Ele informou que o jovem possui um coágulo cerebral em decorrência do acidente.

"Minha filha (enteada) infelizmente não sobreviveu, mas o Matheus segue em um estado de saúde grave. Os médicos nos informaram que ele tem um coágulo no cérebro e que estão entrando com medicação para eliminá-lo. Caso não consigam, talvez seja necessária uma cirurgia, mas estamos torcendo para que isso não seja necessário. Ele usava capacete quando foram atingidos e isso certamente o ajudou", contou o autônomo, que também está em contato com familiares do jovem.

Amanda Marques morreu no acidente de sábado (17) e o namorado dela, Matheus José, foi socorrido e internado em Vitória Crédito: Instagram

Ainda de acordo Carlos Alberto, Matheus, que trabalhava com a namorada em uma fábrica de gesso, não sofreu nenhuma fratura, mas tem muitas escoriações pelo corpo. Ele é mantido com sedação baixa, está lúcido, e pouco se lembra do acidente. O jovem também não foi comunicado da morte da companheira porque os médicos disseram que essa informação poderia deixá-lo agitado.

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