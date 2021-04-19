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Protesto e carreata na despedida de jovem morta em acidente em Vila Velha

Amanda Marques, de 20 anos, foi sepultada no fim da tarde deste domingo (18) no Cemitério Parque da Paz. O adeus foi antecedido por uma carreata com a presença de familiares e amigos, que pediram por justiça

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 13:05

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 abr 2021 às 13:05
Amanda Marques faleceu após grave acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha
Amanda Marques faleceu após grave acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução / arquivo pessoal
O adeus a Amanda Marques, de 20 anos, foi marcado por um "adesivaço" e carreata em direção ao Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha, onde a jovem foi enterrada por volta das 17 horas deste domingo (18). O ato foi organizado por familiares e amigos dela, e no momento do sepultamento, houve cobrança por justiça.
Na noite do último sábado (17), Amanda estava na garupa da moto pilotada pelo namorado Matheus José da Silva, de 23 anos. Quando eles passavam pela Rodovia Darly Santos, perto das 19h, a motocicleta Honda XRE 300 em que estavam foi violentamente atingida pelo Corolla dirigido por Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, que cumpre prisão preventiva no Complexo Penitenciário de Viana.

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O padrasto de Amanda, o autônomo Carlos Alberto Bertassoni da Silva, de 53 anos, contou nesta segunda-feira (19) que a manifestação foi uma homenagem à enteada, a quem se referiu como uma "menina alegre e filha".
"A amanda era minha filha, eu a considerava desta forma. Era uma menina sempre alegre, estava feliz com o momento que vivia e com a relação que tinha com o Matheus. Agora ela perdeu a vida por um ato irresponsável de uma pessoa. O que fizemos foi pedir por justiça nesta despedida dela. Ainda estamos muito sentidos com a perda da nossa Amanda", contou Carlos Alberto. Veja vídeo:
Devido à colisão, Amanda morreu no local da batida entre o carro e a moto. O padrasto disse ainda que ela e o namorado usavam capacete, mas o dela se soltou com a força do impacto.
Moto Honda XRE envolvida no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha
Moto Honda XRE envolvida no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Dois dias após o acidente, Matheus segue internado em Vitória, e ainda não foi comunicado sobre a morte da namorada. O estado de saúde dele segue grave, segundo familiares.

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