Protesto e carreata na despedida de jovem morta em acidente em Vila Velha

O padrasto de Amanda, o autônomo Carlos Alberto Bertassoni da Silva, de 53 anos, contou nesta segunda-feira (19) que a manifestação foi uma homenagem à enteada, a quem se referiu como uma "menina alegre e filha".

"A amanda era minha filha, eu a considerava desta forma. Era uma menina sempre alegre, estava feliz com o momento que vivia e com a relação que tinha com o Matheus. Agora ela perdeu a vida por um ato irresponsável de uma pessoa. O que fizemos foi pedir por justiça nesta despedida dela. Ainda estamos muito sentidos com a perda da nossa Amanda", contou Carlos Alberto. Veja vídeo: