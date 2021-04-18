Vídeo mostra momento em que motorista é preso após acidente em Vila Velha

Wagner Nunes de Paulo foi preso após acidente com morte em Vila Velha Crédito: Redes sociais

O motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por homicídio culposo, ou seja, não intencional, na direção de veículo automotor, crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, como informou a Polícia Civil, por meio de nota. Nas imagens, é possível observar o momento em que Wagner é escoltado até a viatura.

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No início da manhã deste domingo (18), o motorista foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde passou por audiência de custódia, e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva , a pedido do Ministério Público.

ENTENDA O CASO

Amanda Marques Pinto, 20 anos, e o namorado dela, Matheus Jose Silva, 23, haviam saído da casa da mãe da jovem, no bairro Jockey, e seguiam de moto para o bairro Divino Espírito Santo, onde moravam, quando ocorreu o acidente.

Era Matheus quem pilotava a moto, modelo Honda XRE 300, no momento em que o Corolla, que seguia no mesmo sentido na pista, atingiu a traseira da motocicleta, segundo a Polícia Militar.

Amanda morreu no local, enquanto Matheus foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde estava internado até a manhã deste domingo. O estado de saúde do rapaz é grave.

Wagner de Paulo se recusou a fazer o teste de etilômetro no local do acidente.

Acidente com morte na Darly Santos Crédito: Montagem | Redes Sociais | Leitor A Gazeta

O QUE DIZ A DEFESA DE WAGNER

À reportagem, o advogado responsável pela defesa do motorista, Ramon Coelho Almeida, confirmou a manutenção da prisão do rapaz, mas descreveu o ocorrido como uma fatalidade.

“Foi literalmente um acidente. É uma pessoa que nunca sofreu nenhum acidente e vamos provar que foi mesmo uma fatalidade. Vamos lutar pela liberdade dele", afirmou.

Questionado sobre o motivo pelo qual o motorista se recusou a fazer o teste do etilômetro, o advogado afirmou que Wagner agiu sem pensar, diante da perplexidade em relação ao ocorrido.