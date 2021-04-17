Polícia dispersa festa clandestina com mil pessoas na Serra
Uma festa clandestina que reuniu cerca de mil pessoas em uma praça do bairro Feu Rosa, na Serra, na madrugada deste sábado (17), acabou em confusão entre os participantes e policiais militares.
Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para dispersar a aglomeração, mas foi recebida com hostilidade pelos participantes do evento, que jogaram latas e garrafas de cerveja na direção dos militares. Os policiais usaram balas de borracha para se defender e dispersar o público. Apesar do embate, ninguém ficou ferido.
A festa foi anunciada pelas redes sociais. Em um vídeo, é possível ver uma grande aglomeração de jovens sem máscara, enquanto o texto incentiva a participação de mais pessoas.
Eventos estão proibidos no Espírito Santo devido à necessidade do distanciamento social para combater a Covid-19 no Estado, que vive o cenário mais crítico da crise sanitária desde o início da pandemia, no ano passado. No Espírito santo, foram identificados mais 2.412 casos da doença e 80 mortes nas últimas 24 horas. No Brasil, no mesmo período, mais de 3 mil pessoas morreram.