Vídeo: suspeito de liderar quadrilha que invadia prédios de luxo é preso

Maurício Gomes Oliveira, de 22 anos, é apontado como líder de uma quadrilha especializada de invadir condomínios de luxo na Grande Vitória Crédito: Reprodução

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra o momento da prisão do suspeito Maurício Gomes Oliveira, de 22 anos, apontado como líder de uma quadrilha especializada em invadir condomínios de luxo na Grande Vitória

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A prisão foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), em operação integrada com a Polícia Civil de São Paulo.

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Segundo o delegado Gabriel Monteiro, titular da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), a quadrilha organizada é responsável por cometer crimes em todo o país.

"Eles obtém dados privilegiados das supostas vítimas. Em regra, seriam chineses, portugueses, árabes, judeus e comerciantes. São os alvos preferidos. Por isso, eles possuem sites na internet para obter os números de telefone e dados dessas pessoas", detalhou.

O chamado "crime de oportunidade" consiste nos bandidos encontrarem uma brecha para invadir os condomínios e entrarem em algum apartamento onde as vítimas não estejam em casa.

De acordo com Gianno Trindade, delegado titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), esse tipo de crime acontece desde 2017 no Estado. O planejamento dos criminosos consiste em entrar no local diante da falha de segurança do condomínio.

"É de maneira sem causar barulho ou chamar atenção. O objetivo é arrombar com a chave de fenda e roubar joias e dinheiro. São especialistas. Vão embora sem levantar suspeitas", detalhou o delegado.

ASSALTO NO EDIFÍCIO VICTORIA BAY

Após as agressões, ele deixou a mulher e a mãe dela amarradas no local e fugiu levando pertences da família. "Eu estava deitada na cama, quando abriram a porta do meu quarto e vi um rapaz jovem, bem vestido. Comecei a gritar. Ele subiu na minha cama e começou a atacar. Falei que estava grávida e ele parou. Disse que ia fazer o que tinha que fazer e ir embora", lembrou.

Conforme informou a Polícia Militar, a vítima entregou R$ 3 mil em espécie, dois celulares e joias. Na fuga, o homem ainda quebrou o interfone. "O tempo todo ele ficava conversando com outra pessoa no fone do celular, dando orientações para essa pessoa entrar no meu apartamento", contou a grávida.